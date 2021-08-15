行政院長蘇貞昌強推以1千元換五倍券的政策引發民怨，蔡英文總統要蘇揆多溝通，蘇揆僅做做樣子找來黨團幹部宣揚政蹟，終致英系立委反彈，且在疫苗不足的內外雙重壓力下，小英決定不再當路人甲，清楚告訴蘇揆，誰才是老大！

本土疫情稍歇，國外疫情卻不斷升溫，蔡政府為挽回在疫苗政策失敗所丟失的民意，急著推出振興方案，行政院卻忘記去年三倍券之亂，硬是複製失敗經驗，強推振興五倍券。行政院發言人羅秉成還聲稱自己也貢獻1千元，一起幫助我國內需市場，並說「這是非常難得的事」。

曾任法扶基金會董事長的羅秉成，或許入閣當官久了，忘記就算是1千元對小老百姓也是非常難的事。於是不僅在野黨要求發現金，民進黨正國會也決定「逆貞昌」，拒絕讓人民先掏錢。

好笑的是，民進黨內部民調居然說有6成民意贊成發振興券，更有網媒指振興不是紓困，要民眾別傻傻分不清楚，只是小老百姓有需要懂得分辨振興和紓困嗎？紓困救急，振興救窮，兩者用的全是納稅人的錢，捨現金發券說穿了就是搞個人秀。

蘇內閣愛做哏圖搞內宣，立院屢遭外界譏為政院的立法局，游錫自是掛不住面子；台鐵太魯閣號事故，正國會掌門人林佳龍下台，讓蘇系與正國會的衝突浮上檯面，正國會近來屢發聲明反彈蘇內閣政策，雖說對事不對人，卻讓民進黨內的茶壺風暴掀鍋。

前陣子中南部大淹水，蔡、蘇分別勘災，小英要蘇拿出治水政績向外說明，蘇卻說天公伯很公平，人做得好就沒淹，做不好就淹水，間接打臉自家人執政的縣市長。眼看振興券又要讓民進黨炸鍋，小英這回出手定調，也到該對蘇揆掀底牌的時候了。