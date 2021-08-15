行政院16日將邀民進黨籍立委再度溝通五倍券，在英系立委上周五「面聖」小英，行政院長蘇貞昌也鬆口同意免付1000元兌換後，預料將可順利拍板。此次事件引發黨內「告御狀」，顯示當前的民心向背對執政的民進黨不利，2022年地方選舉在即，各派系已開始自尋活路。

去年6月行政院長蘇貞昌親自宣布推出「振興三倍券」，每人支付1000元可換3000元的券，雖遭國民黨批評認為應普發現金，但民進黨內絕大多數人都予支持，還反嗆2009年馬政府舉債856億元普發消費券，經濟效益不高。

不過1年情勢就反轉，此次五倍券回歸當年馬政府直接發消費券的作法，主要原因除了今年5月國內疫情大爆發，產業受創嚴重情勢已非去年可比，最重要的是，從政府防疫初期的手忙腳亂、進口疫苗「聽得到，打不到」，到政府全力護航高端，都讓民眾對執政團隊產生信心危機。

這樣的氛圍是2018年地方九合一大選前的歷史重演，當年民進黨在選戰中慘敗，差點拖累2024年總統和立委選舉，眼見2022年地方選舉在即，有意角逐地方首長和最能了解地方民意的區域立委當然心急。

行政院此次推出五倍券，原本只想把去年三倍券「複製貼上」，頂多只做小幅修改，雖然陳亭妃等正國會立委聯名爭取「直接領」，但蘇揆顯然不想理，傲慢的態度讓綠委相當火大。

如果早在1年前，蘇貞昌和行政團隊民調高漲，用這樣的態度忽視民意，其他派系只能忍氣吞聲，但今時已不同往日，行政團隊在此次疫情中的失誤愈來愈多，已拖累民進黨整體支持度。

12月18日就要舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁的民意，再加上對防疫和紓困不滿的民眾，這股怒火一旦延燒，對2022年甚至2024年的民進黨選情相當不利，面對高漲的民怨，平日接觸地方民眾的綠委已有警覺，但行政院還在自我感覺良好。

此次五倍券政策不只是正國會立委有不同看法，英系立委、甚至平時與蘇系交好的新系部分立委也有異見，但如果不是「蔡蘇會」小英要求蘇揆與黨內協調，行政院對五倍券早已「箭在弦上」，蘇揆也不打算溝通。

從正國會立委發表聯合訴求、英系立委直接找上蔡英文「面聖」，到民進黨各執政縣市首長紛紛為五倍券「加碼」，面對2022年的地方選戰，各派系已暗暗較勁，希望能在行政團隊和民進黨支持度下滑的情勢下，以更貼近民意的方式自尋活路。

五倍券政策的改弦更張，可說是各派系對蘇揆投下的「不信任票」，不僅黨內對蘇貞昌領導的內閣開始反彈，也顯示綠委確實已感受到各地方基層對執政團隊的不滿，若再不調整，恐怕下一次就輪到人民用選票來讓政黨輪替了。