5月出現疫情大爆發，「3+11」政策普遍被認為是主因，民意一再強烈要求究責，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在幾經推諉、甩鍋後，終於在5月底表示他會負責，監察院也決定進行調查並約談陳時中。不料，陳時中竟在日前大改口，稱「3+11」只是群聚，不是疫情的破口。

指揮官常見笑轉生氣

今年起，原本規定航空機組員入境後須進行「7+7」（即7天居家檢疫、7天加強版自主健康管理）；指揮中心3月間改為「5+9」（即居家檢疫5天，自主健康管理9天），4月15日再改為「3+11」（居家檢疫3天，自主健康管理11天。）

「居家檢疫」期間不可外出，但「自主健康管理」則未禁止外出。所有入境旅客都須遵行14天不可外出的隔離或檢疫措施，航空機組人員的「3+11」規定，明顯是一個放寬的措施，而疫情指揮官之所以要對機組人員特別寬鬆，是因為民進黨不分區立委范雲、洪申翰與機師工會等單位開會後，依工會的意見「強烈建議」指揮中心放寬；當時陳時中曾表示，如果堅持檢疫14天，「那華航會倒」。換言之，他也支持放寬。

而後國內疫情爆發，從病毒株的基因定序與染疫的華航機師、機組人員及諾富特飯店相關人員相同，再加上疫調足跡等種種證據來看，這波以Alpha病毒為主的疫情確實和機師有直接的關係。事實上，4、5月間，指揮中心為避免所謂「病毒來源不明」的問題，還曾極力宣傳萬華群聚事件的病毒株與華航及諾富特飯店染疫者相同，因為如果不同，按規定，很可能指揮中心當下就必須宣布進入3級警戒了。

這波疫情讓台灣「防疫優等生」的形象破滅，並進一步曝露了蔡政府疫苗及藥品布局落後、醫療器材設備準備不足等種種窘狀，甚至造成800餘位民眾染疫過世，可謂是一再自誇防疫超前部署的蔡政府的嚴重挫敗。

近日蔡政府開放國人透過「帛琉旅遊泡泡計畫」赴帛琉進行「疫苗之旅」，指揮中心說，因帛琉沒有疫情非常安全，因此國人返台後不必進行嚴格的14天隔離檢疫，只須採「5+9」即可。此舉引發不少國人擔憂是否會如前述的3+11，形成防疫破口？沒想到此時陳時中竟來個翻臉不認帳，大剌剌地說，3+11只是群聚不是破口。

3+11當然造成了華航、諾富特的群聚，但如果不是疫情破口，之前陳時中為何一觸及與3+11有關的議題就顯得特別易怒、焦慮且態度不耐煩？可見在內心深處，陳時中也知道3+11非同小可，所以才會那麼容易見笑轉生氣。

陳時中甩不掉的責任

之前陳時中曾「霸氣」回應會為3+11負責，不過，其實外界並沒有看到陳時中採行任何負責的動作，但台灣社會是寬厚的，未多加追究；然而，陳時中直接撇責，不但一副事不干己的態度，還妄圖告訴大家3+11沒那麼嚴重，這就犯了眾怒，網路及輿論大加撻伐。就算蔡政府的認知作戰再厲害，幾個月來台灣疫情發生的經過，民眾怎麼可能已經完全不記得了？

事實上最不應該忘記或是刻意輕忽3+11影響的就是陳時中！所謂「前事不忘、後事之師」，新冠疫情爆發之初，確實有不少國家因認識不清、經驗不足等原因，犯過錯誤，但也有部分國家的防疫領導人懂得記取教訓、調整防疫策略，以避免重蹈覆轍，最明顯的例子就是原本不重視戴口罩的西方社會，已紛紛把戴口罩列為必須遵守的防疫措施，如美、德、法等國，即使面對國內民眾的反彈，防疫指揮者仍貫徹戴口罩政策，這就是從錯誤中學習。

又如大陸建方艙醫院收治輕症患者、封城阻絕疫情擴散等政策，都曾遭到一些西方國家嗤之以鼻，及至疫情在他們的國家爆發，才理解到這些措施確實有道理，於是改弦更張仿效大陸的做法。

新冠疫情還在進行中，甚至還繼續爆發新的變種病毒，面對這個巨大的挑戰，人類必須持續不斷地學習如何因應；身為防疫指揮官、身繫保護國人健康安全的重責大任，陳時中尤其要有面對問題、謙卑承認錯誤的勇氣，如此才能具備調整防疫政策、隨時適應新情勢的智慧與彈性。連那麼明顯且明確的3＋11破口都可以否認，遑論進行深刻的檢討反省。拒絕認錯，小心下一波疫情大流行再來時，800多條人命的悲劇會重演。台灣經不起這樣的傲慢與輕忽！