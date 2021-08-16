最後就是遷都，把首都從南京遷到重慶，作長期作戰的準備。隨著首都遷往重慶的還有各個學校、黨政機關等，這些都需要時間。

第二個問題，如何利用空間換時間？

我們可以假想一下，日本人已經控制了東北、華北和山東，很輕易的就可以拿下中原，然後以中原為據點，分兩路南進，一路經兩淮取江南，一路克襄陽取荊襄，不用費太大的力氣，就可以控制長江中下游。剩下的地方，可以慢慢收拾殘局，基本上也不會遇到太大的阻力。所以日本人說，三個月亡華，不是吹牛，是真有可能。

蔣介石的策略是，不能讓日本人從華北趁勢南下，華北到中原一馬平川，無險可守，何況這時已經修了鐵路，日本人的裝甲部隊可以沿鐵路飛速南下，中國根本抵擋不住；而是要想辦法讓日本人從東往西打，沿長江逆流而上，這樣日本軍隊每前進一步都很困難。如果對歷史有所了解就應該知道，在中國歷史上，由北往南成功的例子舉不勝舉，而由東往西取勝的例子少之又少。蔣介石就是要讓日本人放棄那條最容易走的路，去走那條最難走的路，這樣中國方面才會有更多的時間作戰略部署。

日本人會聽蔣介石的嗎？當然不會。於是就有了淞滬會戰。

淞滬會戰是中日對抗以來，中國第一次主動出擊的戰役，也是中日開戰以來規模最大、戰鬥最慘烈的一場戰役。中日雙方共有約100萬軍隊投入戰鬥，戰役持續了三個月，日軍投入8個師團和2個旅團共20萬餘人，宣布死傷4萬餘人；中國軍隊投入中央軍精銳和大批內地省分部隊（包括川軍、滇軍、桂軍、粵軍、湘軍等）合計80餘萬人，死傷30萬人。其中蔣介石的中央精銳損失了60%。從這個數字可以看出，中國投入的兵力是日本的四倍，死傷人數卻是日本人的七倍，這充分地說明了當時中日雙方的實力懸殊。打仗不是靠口號，是要見血見肉的。

淞滬會戰雖然在戰場上失敗了，但戰略目地卻達到了。日本人一開始以為這只是一場小範圍的戰鬥，並沒想派駐太多的兵力。隨著國民政府兵力的不斷增加，日本人也不得不從本土增派兵力。但日本畢竟人口少，本土兵力不夠了，最終不得已把華北的兵力也調過來了。這樣一來，日本從華北南下的戰略意圖被打亂了，三個月亡華的計畫也不攻自破。

與此同時，閻錫山在山西發起了太原會戰。太原會戰是華北戰場上規模最大的會戰，主要包括平型關戰役、忻口戰役、娘子關戰役等。其中平型關戰役有八路軍第115師(師長林彪、副師長聶榮臻)參與。太原會戰前後持續兩個月，日本參戰人數達到14萬，傷亡2.7萬，中國參戰人數28萬，傷亡13萬。太原會戰雖然以失敗告終，但它牽制了華北的日軍南下，進一步打亂日本人由北而南的進攻計畫。

淞滬會戰後，中國軍隊退守南京。南京最終也失陷，被迫遷都。到這個時候，日本人的大部分兵力都投在長三角，由北而南的作戰計畫也徹底失敗，於是惱羞成怒，在南京大肆屠殺平民，造成震驚中外的南京大屠殺慘案。（待續）