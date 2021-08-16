元代詩人薩都剌曾言：「人生所貴在知已，四海相逢骨肉親。在知已，寧論千里與萬里。」

在每個人的生命裡，總會來來去去很多人，有的人教會你知識，有的人帶給你文化，而有的人，他帶給你的，是一段你難以忘懷，甜甜蜜蜜，卻又夾著些些酸楚的回憶，這段回憶會讓你在偶爾發呆時不自覺的微笑，不自覺的紅了眼眶，酸了鼻頭，會讓你在看到某些景物時，腦海裡浮光掠影般的閃過那些彌足珍貴的畫面；而這一次的中華兒女文史體驗營，與我而言，就是這樣一段回憶吧。

相約逛網紅街

與臺灣小夥伴遇見的第一天，大家都有一點兒拘束，但是卻又很熱情。從文化書院到三食堂用餐，大家剛來時還是比較矜持，不怎麼敢搭話，可能是因為我們這一組比較內斂，所以在飯桌上大家都是有一搭沒一搭的在交流，你問我答，不過卻沒有很尷尬，因為大家都回答得很真誠，並且對很多事情也是真的很好奇，從學習聊到生活，慢慢就找到了共同話題，相處也變得融洽起來，這其中少不了大家努力溝通的原因。

中午去到了孔學堂，大家跟著講解員一起走，一起領悟陽明心學的魅力所在，不時交流兩句心得看法，突然因為你和我竟有如此相似的見解而感到興奮。經過白天的磨合，到了晚上，大家和各組的小夥伴基本就認清了臉記住了名字，還約著一起去網紅街逛一逛，雖然白天已是一身疲憊，但是大家卻因為能夠再一起出去而精神飽滿，甚至後來還興致盎然的走回了飯店，現在想起來還真是令人莞爾。

享受林間靜謐

後來的旅程變得多姿多彩起來，而大家之間的氣氛也越發融洽，一路上也充滿了歡聲笑語，體會了令人難忘的旅程。從朗德苗寨的十二道攔門酒，到苗家人家表演的特色歌舞，到專門為大家準備的紅雞蛋和長桌宴，饒是作為一個貴州人的我，也不禁花了眼，入了迷，甚至大家在回到飯店後還是對這一天的行程念念不忘；如果苗寨的旅程帶給人的是熱情包容的感覺，那麼接下來黃果樹瀑布給人的就是一種磅礴大氣之感。

看著滾滾河水繞著山谷蜿蜒而下，一次次衝擊著河中石塊的聲音讓人陶醉，順著山間小路而下，在林間靜謐中享受鳥語輕啼，尤其是在靠近黃果樹瀑布時，水流從高空落下時產生的轟鳴聲讓人肅穆，進入到水簾洞，從內部看，陽光透過水簾，仿佛是在窺探洞中奧秘一般；接下來的領略大明遺風，從小橋流水以及原生態的建築中，從獨一無二的地戲表演中，仿佛讓人回到了那個時代；觀看多彩貴州大型歌舞表演，感受貴州的人文魅力；參觀天眼，放下電子設備，徒步上山，感受宇宙奧秘，令人神往；而大資料又讓人感受到了資訊時代帶給我們的驚喜與便利，讓人更加期待未來。

故事依舊不老

這次體驗營，帶給大家的不只是七天印在紙上的日程表，更是鮮活的可以實實在在講述出來的故事，我們跨越海峽，一起用腳步丈量貴州，一起夢回過去，一起渴望未來，在這些天，我們早已成為了親人。故事不老，而我們也依舊懷著一顆年輕的心在前進，在記錄。最後，希望大家以後也會再次一起丈量更多的地方。(李青青/貴州大學)

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供