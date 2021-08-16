聖經中大衛王找工匠為他做一戒指，上面想刻一句話，能在他勝利志滿時提醒他，絕望時救助他！後來兒子所羅門建議刻上：「這一切都將過去」，使王在勝利時會收起驕傲，但陷入絕望時，反而人會豁然開朗。

所羅門王的智慧

所羅門王被稱為是最有智慧的人，他講的這句話，確實精彩。我們常說：「生不帶來，死不帶去」；光溜溜的來，光溜溜的走；人生是由零到零。所以家財萬貫，官運亨通將成為過去；失敗倒楣也將成為過去，都不必太計較。

但是就人所行的「事」來說，有些事就絕非「一切都將過去」可以掩蓋的。二次世界大戰德國納粹，透過集中營，毒氣各種方法，殺害猶太人600萬人。當時歐洲及蘇聯有猶太人800萬人，被屠殺600萬人。這事怎麼可以都成過去呢？德國人表現很好，不但承認祖先的過失，且勇於認錯道歉，大量賠償。更留下部分殺害猶太人的集中營，供人民及學生參觀，避免悲劇再發生。

二戰德日罪行

1970年德國總理勃蘭特在華沙猶太人遇害紀念碑前下跪，說：對於納粹罪行，德國應承擔起永恆的責任，這種反思要一代一代的保留下去。有一年我去波蘭訪問，曾去憑弔這個紀念碑，感觸良多。

二次世界大戰，最大的戰場在中國。日本侵華，中國軍民傷亡約3500萬至5000萬人，財產損失，換算約有6500億美元。但首要戰犯東條英機等，現仍像英雄一樣供奉在靖國神社。日本人死不認罪悔改的情事，令人髮指不安。他們的罪行，就他們個人來說，都已成為過去。但是這些傷天害理的事，怎可一句「一切都將過去」而了結呢？

德蕾莎的善行

1979年諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女Mother Teresa，一生以服務窮人中的窮人為志，被稱為是「窮人的聖母」、「慈悲大使」、「平民窟的守護者」。我在擔任監察院長時，曾利用休假，去印度加爾各答，到修女創辦的「垂死之家」當志工。

當時各國去當志工的愛心人士非常多，有時要當志工的人，比要被服務的人還多，被形容「志工失業」。許多志工回國後，都大力投身慈善事業。德蕾莎修女的愛心大工，人人感動，但這些就她個人來說，似乎已成過去。但其所行之事，除使眾多苦難人脫離苦海外，更使愛充滿人心。這種愛的光輝，是永遠在人們心中閃亮的，當不會「這一切都將成為過去」的。

天使居人去愛留

我和內人蘇老師及朋友，創辦了「無子西瓜基金會」及「天使居長照財團法人」將在新北市林口建天使居。我們將本著耶穌基督的大愛來經營管理，照顧「無子獨居老人」從他們進住到往生，所有的事我們都包管，使他們快樂像天使一樣的安享餘年。這所天使居是由一位愛心老婦人捐款3億8千萬元，而得以興建的。

這位老太太有一天會離開世界，但是她的善行，將永留人間，除將照顧許多可憐的無子獨居老人外，更可激起許多愛心人士同來參與。天使居最後將遍地開花，使更多更多的長者得以安享餘年。

這位愛心老太太，離世後，她的愛將永留世界，這就是我們所講的「人去愛留」。人去愛留的事，絕不會變成「這一切都將過去的」。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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