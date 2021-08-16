美軍開始撤出阿富汗後，塔利班發起全面攻勢，從原本控制的鄉村地區迅速攻佔了十數個大城，轉眼間，首都喀布爾即被攻下。形勢變化之快，讓國際社會震撼。

美國花了20年時間、880億美元經費，提供武器、裝備與訓練的阿富汗政府軍，怎會如此不堪一擊？西方媒體的分析是政府腐敗。形同公開秘密的貪腐，讓阿富汗軍警產生「不值得為甘尼政府賣命」的信念，但這是西方的敘事。

任何敘事或文本，都隱藏著特定的政治利益。這個敘事符合美國與西方國家的利益：錯都在甘尼政府，美國如果有錯，是拜登政府撤退的太快，缺乏整體安排。但如果是另一種敘事，從阿富汗人的觀點，或許更能解釋形勢變化為何如此之快：「阿富汗軍警不願意為美國佔領軍與傀儡政府賣命」。

對阿富汗人來說，美國人因為世貿大樓倒塌，死了3000多人，就聯合盟軍佔領阿富汗，結果造成阿富汗20萬人死亡，數百萬人流離失所。雖然少部分阿富汗人在美軍佔領下獲益，但普遍受害。阿富汗的問題，不是甘尼政府的治理，而是美國發動戰爭與美軍的佔領。

美國沒有接受當年越戰的歷史教訓，在阿富汗再度被歷史教訓一次。台灣許多人忘記1979年被美國斷交、毀約、撤軍的教訓，現在的阿富汗，是否能提醒些什麼？

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