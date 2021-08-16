深陷泥沼多年的美國，政客急著要從泥沼抽身，哪管你阿富汗人民死活，趕緊把自己美國人撤離阿富汗，他們拍屁股走人，留下的爛攤子，留給曾經相信美國人不會見死不救的阿富汗親美政府。結果這個親美政府的總統，比人民還先走一步，逃亡海外去了！

看到這一幕，讓我們內心驚駭不已。驚駭的不是因為美國習慣於背叛信任他們的友邦及政府，而是被那些親美媒體如何昧著良心、粉飾太平，不願意告訴人民真相，直到美國人棄他們而去才恍然大悟。這些無知善良、易信易欺的人民，被自己及美國政府拋棄後，惶惶如喪家之犬，有辦法的到處竄逃，沒辦法的，只能默默地在家等死。

最近一家綠到出汁的民調公司，竟然號稱有6成5的民眾，願意在中共入侵時，挺身而出抵抗敵人。這就像病人開刀前打了麻醉藥一樣，已經視覺聽覺麻痹、失去了會痛的感覺。

然後親綠媒體刻意不去播報阿富汗首都淪陷時的慘狀：阿富汗親美政府完全無力抵抗塔利班組織拿著美製武器、乘坐美軍遺留下來的直升機、悍馬車輛的猛烈進攻，棄甲卸兵，武裝部隊跑得比誰都快！ 如果所有媒體都忠實地轉播當地烽火連天、血肉橫飛、婦孺老幼到處奔逃、到處斷垣殘壁的悲慘景象，親綠民調公司的民調結果，真的還會有高達6成5的民眾願意為民進黨及台獨組織戰死？軍隊真的願意為護送始作俑者的民進黨官員，安全撤退而戰到最後一兵一卒？

所以親綠媒體、1450網軍，自然要封鎖這些阿富汗政府被美軍拋棄的悲慘景象，讓台灣人依然活在「美日絕對不會撒手不管」的美麗幻想當中。

數十年前的越戰，美國政府已經示範了一次，他們是如何無情地拋棄他們所支持的「民主政府」，讓越南人民流亡海上，死亡數十萬人；現在美國政府又再示範一次，他們如何拋棄了親美的車臣、伊拉克、阿富汗，讓數十萬人民流離失所。但是民進黨政府還在繼續矇騙人民，只要我們堅持反中反共，美國日本絕對不會背信忘義，根據互保條約，一定會保護台灣不受中共的侵犯。

當親綠媒體把全民注意力引導到：大量疫苗等著進口、挺高端愛台灣、3+11不是破口、免費五倍振興券……，對阿富汗淪陷所敲響的警鐘、美國主流媒體提出的警告，渾然不知，還讓許多親綠民眾對這個宣稱會受到美日保護的蔡政府，感到無比信任於滿足，覺得能生活在台灣，實在是無比幸福。

溫水煮青蛙，還能讓青蛙幸福地大喊「好蘇胡」，這才是這個政府的大內宣，讓人感到最可怕的地方！

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