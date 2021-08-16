上週三國民黨兩位黨主席候選人相繼談到九二共識後，外界給予的正面回饋不少，但也不乏批評指教的聲音。批判主要來自兩個方向，一是將主張「九二共識」等同於承認中共的「一中原則」，二是認為「憲法九二」的主張偏離原先的內涵。有鑑於上述這兩個論點對於九二共識和「憲法九二」的理解存在重大偏誤，因此筆者認為有必要將「九二共識」內容與作用說清楚講明白，讓台灣人民更瞭解九二共識並做出最正確的選擇。

自從1987年11月2日臺灣開放民眾赴大陸探親以來，因人員往來衍生出需要雙方公權力處理事項愈來愈多，其中以「掛號函件查詢、補償事宜」與「公證書使用查證」等事項較為急迫，因此雙方約定1992年11月在香港舉行會談，這些事務性協議內容很快就取得共識，但大陸方面要求對「一個中國」政治議題進行討論，我方不同意，因此未簽署協議。

隨後兩岸經過傳真函件往來討論，最終在我方提議「雙方以口頭聲明方式各自表達」，大陸「充分尊重並接受」。我方所提口頭表述方案如下：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，這就是當年兩岸達成的共識內容。也因為雙方對於「一個中國」定義有了這段文字，才有1993年兩岸在新加坡舉行「辜汪會談」，簽署四項協議。

這個內容是依據《中華民國憲法與增修條文》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》而來的，依照《中華民國憲法》，我方主張「一個中國」即「中華民國」；在「增修條文」前言中有「為因應國家統一前之需要」，說明兩岸目前仍處於尚未統一的狀態；而在《台灣地區與大陸地區人民關係條例》中則說明兩岸目前分治為「台灣地區」與「大陸地區」。

這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。2008年5月中國國民黨再度執政後，6月海基、海協兩會在雙方政府授權下再次展開協商，在兩會往來的正式文件中就提到，以「九二共識」為兩岸互信基礎，恢復制度性協商，自此「九二共識」四個字正式出現在兩岸官方文書上。

在2008年至2016年中國國民黨執政時期，兩岸海基、海協兩會一共舉行過11次會談，簽署23項協議，包括兩岸直航、大陸觀光客來台、ECFA等協議都在這個時期簽署，開啟了雙方和平穩定、繁榮發展的時代。除了簽署協議外，雙方也定期舉行我方大陸委員會與大陸台灣事務辦公室的「兩岸事務首長會議」並設置電話熱線，同時也在2015年11月7日在新加坡舉行兩岸領導人「馬習會」。

歷史事實明證，「九二共識」具體作用就是讓兩岸「擱置爭議」、「務實協商」。「擱置爭議」就能維持兩岸和平，讓兩岸人民免於戰爭的恐懼；「務實協商」就能讓雙方坐下來解決各項實質問題，維繫兩岸人員往來與經貿交流。尤其是當前兩岸關係緊張，甚至瀕於戰爭危險邊緣，更是需要「九二共識」來化解雙方緊張氛圍。

國民黨去年全代會定調以《中華民國憲法》為根基的「九二共識」延續兩岸互動的兩岸論述，就是恪遵《中華民國憲法與增修條文》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的內容，「依法」來定位兩岸關係，不但符合台灣內部相關法律規範，同時也是台灣絕大多數民意維護兩岸關係和平穩定的期待，更能與中國大陸務實展開交流協商，共創經濟繁榮與和平穩定的論述。這樣的兩岸論述是站在中華民國立場的主觀論述，也是符合絕大多數台灣人民主觀期待。但必須說明，「此論述並不等同於兩岸共識，兩岸共識必須客觀經過雙方務實討論，相互認同或默認」。

民進黨在2016年5月開始執政時，說要依據《中華民國憲法與增修條文》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法規來處理兩岸事務，「憲法九二」說明原汁原味的「九二共識」立足於憲法，又能夠讓兩岸擱置爭議、務實協商。如果民進黨在維持兩岸和平方面找不到更好的方法，那麼追求兩黨共識、「依法」承認「九二共識」，應該是當前唯一可行的出路。（作者為海峽交流基金會經貿處前處長、中國國民黨大陸事務部副主任）

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