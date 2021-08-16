台灣衛福部「每日飲食指南」中，將我們所吃的食物分成六大類:全榖根莖類、豆蛋魚肉類、低脂奶類、水果類、蔬菜類、油脂與堅果種子類，而這六大類食物中包含讓我們身體運作正常的八項營養成分，它們是:碳水化合物(醣類)、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素、纖維素、植化素和水。由上所述，可以清楚地知道，蔬菜並不是水果，水果也不等於是蔬菜，攝取時應該分開加以計算，只是，由於這兩類食物都是植物來源且所含有的營養成分，雖有不同但也非常類似，都含有大量的維生素、礦物質、纖維素和植化素，因此在很多時候，大家很難分得清楚，因此2021年8月9日美國今日醫藥新聞網站特別大篇幅用專文報導了這項資訊。

衛福部建議台灣成年人每天食用2~4 份水果，3~5份蔬菜，而美國農業部也建議美國成年人每天食用1.5~2杯的水果，2~4杯的蔬菜，雖然因國情不同，建議量略有差異，但都顯示出均衡攝取各個種類食物的重要性。根據 2015 年的研究顯示，美國成年人中只有12.2%的人達到了每日水果攝入量，同時，也僅有9.3%的人達到了每日蔬菜攝入量。在美國，因為貧困問題而買不起蔬菜和水果，是攝取不足的主要原因之一，因為只有 7% 接近或低於貧困線的成年人能夠攝取到所需的蔬菜份量。而台灣成年人蔬菜水果攝取無法達標的人也同樣接近90%，與美國人一樣是慘不忍睹，只是台灣並沒有進一步研究，是否與經濟條件相關聯?

如果我們要分別攝取足夠的蔬菜與水果，首先要能夠分別出什麼是蔬菜，甚麼是水果。在美國，第一種區分辨法是根據植物學家的觀點，利用植物的結構來源部分進行分類，因此，水果應該是開花植物的果實，並且其中包含種子，而蔬菜則是可食用植物的莖、葉和根等等。但有趣的是，根據美國農業部中央食物營養數據庫(FDC)的資料顯示，小黃瓜(cucumber)被認為是蔬菜，但小黃瓜明明來自開花植物的果實，而且也含有種子，難道不是水果嗎? 另外，歐洲人常常使用的大黃(Rhubarb)，由於其獨特的風味和在各種烘焙食品中的作用，外國人特別把它稱作“Pie Plant”，美國 FDC將其歸類為水果，但植物學家肯定不會同意，因為國外使用大黃製作烘焙食品，都是莖的部分，應該視為蔬菜，而不是水果。還有，豆角(green been)在大多數人的認知中是蔬菜，FDC 也同意，但因為豆角是開花後長出的果實，裡面也有它們的種子，植物學觀點卻認為是水果。同樣的，甜椒(Bell Peppers)是果實也含有種子，應該是水果吧? 但是，FDC 將它們歸類為蔬菜。

第二種區分辦法，是從廚師的想法而來，廚師利用風味特徵（甜味或鹹味）來決定到底是蔬菜還是水果。例如我們經常將水果與甜味放在一起，也就是加入糖製成甜品，像是蛋糕、冰淇淋、果醬、果凍和雞尾酒等等。相反的，就是把蔬菜和鹹味歸在一起，例如只要加入鹽巴去加以拌炒或烹調，就應該是蔬菜。儘管不是百分之一百，但通常是正確的。問題又來了，番茄炒蛋，在廚師眼中因為加鹽下去炒，所以番茄是蔬菜，可是在植物學家的眼中，明明是果實又含有種子，番茄當然是水果。另外像酪梨和玉米，也頗有討論的空間。

第三種區分法是從營養成分的角度出發，也就是從食物的含糖量高低來分類，最簡單的區分辦法就是生吃時候的味道，通常除了紅蘿蔔和少數蔬菜以外，幾乎所有的蔬菜都不會有甜味，特別是沒有經過煮熟的蔬菜，像是南瓜生吃也是不會有甜味的。但是水果生吃通常是很甜的，攤販都會說的一句話，不甜不要錢。由於水果含有豐富的果糖，除生吃甜味高外，熱量效應也超過蔬菜，因此每日水果的數量絕對不能超標(很重要)，特別是糖尿病和肥胖的病人，而蔬菜則相對顯得安全許多，數量超過較無妨。

對於期望控制糖攝入量的民眾而言，通常都會優先放棄或減少碳酸飲料、巧克力或糖果的攝取，但可能忽略了水果的影響。為了不減少水果類食物營養攝取的情況下，又要減少每日糖攝入量，最好的方式就是選擇低糖水果，像是草莓、桃子、藍莓、檸檬和萊姆、柳丁、葡萄柚、櫻桃、李子等等。

說到這裡，我們到底該如何區別蔬菜和水果呢? 筆者認為，上面第三種的含糖量區別法，是一個不錯的選擇，也比較符合糖尿病和肥胖病人的注意事項。最後，筆者仍要提醒，蔬果攝取原則，除了上述強調的份量要正確之外，顏色也要注重彩虹原則，也就是紅、黃(橙)、綠、白、黑(藍紫)，五色都要齊全，才是最正確的飲食之道喔! （作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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