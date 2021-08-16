台灣友邦海地共和國14日發生強震，災情嚴重，舉國愁雲慘霧，蔡英文總統旋即在推特社群上發文哀悼表達關心，並立即授意捐贈50萬美元援助及協助救援。

天災人禍沒人願意遇見，卻也都能感同身受，表達慰問關懷亦是人之常情，但對比島內疫情仍未停歇，甫自5月中旬疫情擴散以來，累積死亡人數已經高達821人，蔡政府在這段時間對外國關注也一點都沒少，包括關心拜登愛犬亡故、海地總統遇刺及強震傷亡，而面對自己國人身家性命驟逝卻是毫無表示，甚至當作沒這回事，美國狗命都比台灣人命珍貴，兩相對比不勝唏噓。

也難怪農曆7月鬼門一開，這些綠營政客滿嘴鬼話連篇越來越敢講，陳時中豪氣聲援綠委范雲3+11政策建議不是防疫破口，當事人更是像吃到無敵星般從神隱衝到前線，吹噓有防疫中心指揮官背書，所以不是她的責任！讓這段時間因疫情肆虐、防控失措、醫療資源緊缺，而家逢變故的喪家情何以堪。

台灣人民心中兩樣情，817選票真心換絕情，看到蔡政府時常對外獻殷勤，對內卻無情，民進黨政府應立即正視本波疫情死亡情事，並交付監察院徹查防疫失職官員，以慰枉死國人在天之靈。

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