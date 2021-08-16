近日阿富汗的局勢可謂「一夕數變」，讓人目不暇給、難以置信。最新情況是塔利班民兵已經兵臨城下，首都喀布爾幾近淪陷。但塔利班表態無意武力攻占首都，並派人員前往總統府準備權力交接。

根據「英國廣播公司」(BBC)報導，阿富汗總統甘尼已經逃亡北邊鄰國塔吉克，副總統薩利赫也已逃離喀布爾，塔利班已佔據總統府。

阿富汗是個多災多難的窮困國家，歷史上歷經多次對外戰爭，也發生過好幾次內戰，其後又遭蘇聯入侵。2001年美國因911恐攻事件，而於當年10月對阿富汗蓋達組織和塔利班發起一場長達20年的戰爭。令人難以置信的是美國掀起的這場戰爭，在阿富汗政治情勢尚未穩定之際即開始撤軍，讓人深感美國是一個「極不可信賴的」盟友；不過美國也確實有其不得已的苦衷。

據報導，美國官員將與阿富汗政府和塔利班各自的代表，共同討論政權轉移事務。但美國最令人難以置信的反應是，國務卿布林肯在接受「美國有線電視新聞網」(CNN)訪問時說：「留在阿富汗根本不符合美國的利益，阿富汗落入塔利班手中，是阿富汗軍隊已不能捍衛這個國家」。當被問到「美國是否會和以塔利班居多數的阿富汗新政府建立外交關係」時，布林肯指出：「未來承認塔利班為合法政府、建立正式外交關係，會提出更多的條件。」

美國丟下過去的承諾不管，外交部門在「守喪期間」即已想到「改嫁」，相信對於海內外鼓吹台獨人士是一重大刺激和打擊。尤其是對長年推動台灣獨立的辜寬敏和彭明敏而言，恐怕也只能相互傾訴過去的事蹟，一起唱唱「往事只能回味」了。

台獨就像天邊的彩虹，可望而不可及。蔡總統才剛剛對國際社會宣示，對大陸的政策是「維持現狀」的立場，可見她也深知台獨的危險和不可行，但蔡政府仍然持續走著反中路線，之所以有恃無恐就是有美國這座靠山。看看美國對待阿富汗的結局，台獨主張還存有幻想嗎？

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