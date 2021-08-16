美軍撤軍之後阿富汗情勢急遽惡化，毫無懸念首府喀布爾的很快被塔利班軍隊攻陷，只是時間比原先估計還要來得快，網路上一片哀嚎，許多人憂心忡忡，一方面大罵美國背棄盟友，另一方面又擔心台灣成為下一個「棄子」，不斷轉傳著越南、阿富汗淪亡的照片，彷彿台灣明天就要淪亡了。

美軍此次匆匆撤軍，自然重創美國的威信，而且恐怖主義繼續在阿富汗茁壯，也威脅著美國的安全，當然台灣不是越南更不是阿富汗，就算有《中美共同防禦條約》的年代，八二三砲戰打得最激烈的時候，美軍仍然只是提供後勤補給，流血、流汗的仍是國軍官兵，甚至還幫美軍試驗新裝備，相較於美國對越南、阿富汗戰爭時美軍的傾力支持，國軍真覺得是二媽生的。

當然，求人不如求己，自從廢約、撤軍之後，這40多年來台灣海峽的防務都是靠自己，每年的漢光演習想定，也是在現有的軍備下如何抵擋中共，形成局部優勢，設法擊敗入侵者，而不是加入「外部因素」勝出，況且多年來沒跟美軍有聯合演習，如何並肩作戰？所以寄望美軍能在台海危機第一時間能馳援的部分國人或政治人物，應趁早打消這種念頭。

當然，國軍目前問題、挑戰不少，但是相較於上開兩國，畢竟我們在這片土地戰場經營了70年，無論天空或海上，機，艦不斷的巡弋，每個可登陸的海灘、可空降的地區附近都部署著重兵，只要對岸有徵候，就可以迅速應變，若只寄望美軍馳援而不修軍備，看看歷史，我們應該是被美國背棄最多次的國家吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※