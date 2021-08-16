聯亞的EUA沒通過，只能說一點都不意外。

之前楊志良為了挺國產疫苗，自願參加聯亞人體試驗，打完疫苗抽完血的兩星期後，楊志良詢問自己是實驗組還是對照組，聯亞不回答；楊志良再問，至少告訴我有沒有產生抗體吧，聯亞說你的ANA抗體是40（陰性）。

楊志良信以為真，覺得既然自己抗體不足，那就去補打AZ，想不到新聞披露後，聯亞居然跳出來說：「ANA抗體非關疫苗效果」，楊志良你搞錯了。

看出貓膩了嗎，ANA是聯亞回答給楊志良的，現在又說跟疫苗效果無關，那不就一開始，就埋一個坑給楊志良跳？

那一種藥廠，會這樣去陷害自己的人體試驗者？ 試驗高端的陳建仁可以提前解盲，試驗聯亞的楊志良卻不行，連問抗體反應，都得到一個被誤導的答案，聯亞到底在怕什麼？

合理懷疑，聯亞不提前解盲，是因為解盲後的抗體反應太難看；聯亞給楊志良錯誤的抗體數字，也是因為正確的數字不能看。但聯亞為什麼要這樣隱暪呢，醜媳婦遲早要見公婆，現在EUA被駁回，結果不是一樣嗎？

差別在於，泡泡晚一天破掉，就多一天可以炒作股價。今天聯亞EUA失敗的消息公布後，股價在20分鐘內蒸發48%，如果當時聯亞對楊志良誠實以對，今天還會有股民被坑殺嗎？

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