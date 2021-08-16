五倍券從放風聲，到政院證實規劃，到正國會綠委公開反對卻不獲理睬，到政院提議補助900萬人五倍券需繳的1000塊，最後英系立委集體臉書造反，政院黯然取消1000塊，硬生生變成馬政府消費券翻版。從這一切的一切看來，蘇貞昌儼然已有成為在野黨提款機的趨勢，光憑這一點，他的下台已是時間問題。

去年三倍券，與今年五倍券，本質上是類似的產品，而外在情勢上，三倍券與五倍券同樣也都被在野黨反對。另一方面，五倍券是比三倍券更「好康」的產品，民眾實領4000，是三倍券2倍。為何去年三倍券在野黨作不了亂，今年五倍券卻連執政黨都造反？

原因無他，就是由於民進黨今日之社會號召力遠不如前。去年是民進黨對外掌握國家代表權，且大內宣成功，對內防疫造就無敵光環，任何在野黨批判都難以撼動執政黨一絲一毫。今年卻是疫情三級兩個月，百業蕭條，失業率創金融海嘯新高之際，民進黨倒退回民調僅剩基本盤的狀況。雖說因綠營基本盤高達四成，民進黨並未民調崩盤，但已對民進黨地方政治人物（包含區域立委與縣市長）造成極大壓力，以至於連綠委都不肯讓步。

問題來了，今時不如往日，民進黨人人都知，連總統蔡英文都知道，為何就蘇貞昌閣揆不知？需要搞到英系集體造反，總統意志展露無疑後才轉彎，從政一輩子的老政客，難道不知道他現在的民調「不滿意度」已經高出「滿意度」約10%了嗎？

原因無他，蘇貞昌表面上因臉書許多年輕化的操作，營造出老而跟得上時代的形象，但他本質上仍是陳水扁那個梯隊的政治人物，崇尚的是「頭過身就過」的鬥性價值觀，在民進黨完全執政權力極為穩固之狀況下，怎麼可能對任何人退讓？即便連黨內都不可能願意退讓。

再者，綠委當乖乖牌太久了，從2016年一例一休修法，2017年一例一休二度修法，2020年三倍券與萊豬進口，哪一個不是綠委們都大有意見？但罵歸罵，除了林淑芬、劉建國等少數綠委，誰敢真的造反？

特別最近兩年蔡英文、蘇貞昌、陳時中手握「抗中」與「防疫」兩項神器的狀況，立法院別說是已被貶低為「立法局」，甚至還只是「立法處」，連行政院部會都比立法院大，這種狀況下，蘇貞昌焉會理睬綠委？這一點從《上報》「印五倍券版做好了拒改 蘇貞昌找綠委溝通只過場交差」與聯合新聞網「振興券變執政黨內戰！綠委異見多 政院已讀不回」等兩篇報導與就可得到證實。

然而，到頭來蘇貞昌仍然屈服了，原因只可能有一個，就是總統展現了強烈意志逼蘇貞昌屈服。英系立委多數是區域立委，都需行政院給資源，地方建設與福利方面才給得出地方滿意的交代，沒有總統授意或默許，焉敢臉書集體造反？而以蘇貞昌愛面子之深（有媒體透露堅持民眾需掏錢，是因為當年罵馬政府消費券，現在蘇「拉不下臉」），英系如此不給面子，不捍衛閣揆卻公開造反，英系與蘇可謂再次結仇。

蘇貞昌最大的錯誤，在於把真把自己當成「內政沙皇」，以為台灣除外交國防兩岸外都是他獨掌大局，算準蔡英文不想站第一線，只想靠兩岸對立享高支持度。殊不知蔡英文僅只是把你當煞車皮，去年你民調高就任你搞，現在蘇民調大大不如往昔，已失去「點石成金」，替政策加分的能力，自是得回歸基本面，扎實推出受國人歡迎（至少不引起反彈）的政策，才不致於連累到蔡英文總統個人聲望。

然而，屋漏偏逢連夜雨，12月18日將舉行四項公投，先前5月份的民調顯示連重啟核四公投都可能過關，年輕人更壓倒性挺核，這還是疫情爆發與大停電前做的民調，現在只會更慘，這種狀況下公投大敗機率不低，誠然蔡英文可靠反中牌繼續穩民調，但2022年縣市長焉能不慘？

閣揆換人僅只是時間問題，蘇貞昌不只會下台，甚至可能殃及子孫，蘇巧慧極可能痛失代表民進黨選2022新北市長之機會，沒辦法，出來混遲早都要還的！（作者為網路媒體工作者）

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