餐飲、百貨是內需經濟的櫥窗。王品集團收掉沐越，開出後疫情第一槍，而百貨業績從5月本土疫情爆發後也重摔八成。靠人流的服務業普遍的狀況是大的撐、中小的倒，不少勞工苦苦等待實在的紓困，而非好大喜功的五倍振興券。

救災救難是施政績效和行政倫理最佳的表現時機，正如諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲說：「病毒告訴我們，有能力的政府很重要。」從績效和倫理的雙向視角來檢視五倍振興券，不難發現行政院的想法太過心機、算計，做法太過偷懶、取巧。

施政績效和行政倫理在紓困救災價值體系中並非單獨存在，它要充分兼籌並顧經濟效益、行政責任、普世人權和公平正義，前提並且要以當下的時空環境有緊急之必要作為優先的考量。

首先從疫情救災之充分條件來看，在最為相關的經濟效益和行政責任部分，蔡政府上台後流行大撒幣，造成國家未償還債務，加上疫情紓困特別預算，已達7.4兆元，佔GDP的36%，離法定之舉債上限40%不遠；何況，國家潛藏債務還有24兆元。行政院力推紓困補助和振興經濟並行措施，顯然逾越了行政責任和財政紀律的分際。就當前內需市場情況，亟待紓困的勞工、弱勢族群和中小企業大有人在，而紓困和振興其實是一體的兩面，政府不必假振興之名，一味擴大舉債，行討好全民的大撒幣之實！

接著從政府疫情救災中的必要條件來看，國際對於行政倫理訂有優先考量原則為前提，它的必要條件是要特別針對當前最為緊迫環境和時空背景，聚焦現況中最迫切需要解決的困境，並且珍惜國家資源，選擇最需要紓困的社會大眾給予最佳的救助。五倍振興券是人人有獎，固然免除了排富條款不符公平和人權的爭議，但社會正義和分配正義的精義是集中有限的公共資源給予最需要紓困的人，行政院不能不願把關，便宜行事。

想想如果把人人有獎的振興券改為紓困2.0， 只要政府能確實核實需要及時紓困的對象，把5000元的振興券轉變成為紓困補助，光是省下的印刷費23億元，就可以令數以萬計的家庭免受無薪之苦。一個簡單的紓困救災問題，碰到施政者複雜的政治算計，反而會引發愚蠢的解方。發行五倍振興券豈非如此？

國家有難也正是激發全民共識的最佳時機。當前台灣社會貧富差距、兩極對立日益惡化，政府即使堅持要發振興券，但受惠對象若集中在亟待紓困的人，如此免除了排富條款的疑慮，又能激發全民患難與共、急難救助的慈悲心。這才是疫情救難中施政績效和行政倫理的魄力作為。

救災救難要救急救弱，也要救窮。紓困做好、做滿，振興經濟自然水到渠成，姑且不論疫情當前並非排隊領消費券時候。政府救災不能老是政治考量大於科學方法和專業思維了！(作者為國家公益發展協進會理事長)

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