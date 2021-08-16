塔利班神學士以迅雷不及掩耳之勢重返喀布爾執政，對阿富汗人民而言，才是災難的開端。對美中角力以及亞太局勢後續影響，神學士政權將會成為關鍵棋子，美中在中亞、南亞的地緣政治賽局，正式宣告進入延長賽。

阿富汗特殊的地形與氣候，成就其既是「大競賽原鄉」也是「帝國墳場」的名號，從18世紀的大英帝國、19世紀的前蘇聯到今日的美國，凡試圖憑藉強大國力與軍力染指阿富汗者，都苦嚐被吞沒在惡地或政權崩解的惡果。美國投入龐大軍力、耗費20年時間，依舊無法征服這片土地，為免重蹈前蘇聯覆轍，寧賠上國際聲譽，也只能選擇灰頭土臉地鳴金收兵。對依恃美國保護傘的台灣、菲律賓、印尼等國，以及之前試圖結合美國建立「印太聯盟」的日本、澳洲、印度，美國撤守阿富汗的行動，絕對是警訊。

塔利班重回喀布爾執政的後續發展，從地緣政治的角度可以從三方面觀察：一、美中在中亞的權力布局；二、南亞局勢的變動；三、印太甚至是亞太安全情勢的演變。首先。中亞諸國是俄羅斯揮軍南下印度洋的緩衝地，也是中國「一帶一路」地緣政治、經濟的重要隘口地區，攸關中俄兩國國家利益至鉅，美中俄三國在中亞的權力競逐悄然開展，為的是「控制中亞者，制霸亞洲西部」。美國可以在此遏制俄羅斯南下印度洋、制約中國聯通歐洲；俄羅斯進可直下南亞、退可以中亞地區緩衝來自南亞次大陸的進擊；中國則是以中亞為前進東歐與西亞的跳板。從美中俄的地緣戰略思考，要控制中亞，絕對要先控制阿富汗，無可避免地要取得在阿富汗的立足之地。

其次，印度與巴基斯坦的世仇爭端，有著複雜的領土、民族、宗教和軍備的長期性矛盾。自1947年因喀什米爾問題爆發軍事衝突以降，印巴兩國已深陷安全困境。阿富汗對印巴兩國都有著不可切割的地緣政治利益，任何一方失喪喀布爾的友好關係，都將面臨國土安全防衛的壓力。從宗教的角度，同屬伊斯蘭的巴基斯坦與阿富汗的關係較為緊密，對印度而言，能否與塔利班建立關係，將會影響南亞局勢，甚至是防制恐怖攻擊的行動上，更需要喀布爾能制約目前在阿富汗境內的基地組織、伊斯蘭國（IS），以及東突厥斯坦伊斯蘭運動組織。

再者，中亞與南亞情勢一旦失控，將直接衝擊印太，甚至亞太地區安全。美國自歐巴馬時期宣布「重返亞太」，拜登政府為制衡中國，與日澳印三國結盟「印太聯盟」，主要戰略思考都是以中國為假想敵。北京當局設若趁著美國撤出阿富汗所造成的權力真空，以資源插旗喀布爾，不僅會影響美中兩國在亞太或印太地區的權力賽局，而中國的「軟權力」一旦進入阿富汗，對競逐中亞與南亞地區的地緣政治權力，將會是不可逆。畢竟，美國的不可信，看在印度眼裡，自有評斷，等同於間接宣告中亞與南亞的話語權。

美國撤出阿富汗，直接導致塔利班進擊喀布爾而重返執政，間接造成的國際政治的影響更是不言可諭，在大競賽原鄉激起的漣漪，不斷向外形成足以衝擊周邊地緣政治情勢的緩波，甚至造成更大的波瀾。國際強權陸續在阿富汗演譯的劇情並未終結，隨著塔利班執政，阿富汗劇本還有下一篇章。

（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）