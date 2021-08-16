2020年日本東京奧運會近日落下帷幕，體育代表團收穫了2金4銀6銅共12枚獎牌的好成績，也創下歷屆奧運會獲得獎牌最多的紀錄。國民舉國歡騰，共同慶祝這一偉大時刻。但是結合此次東奧期間民進黨政府「雙標」所作所為，有違公平公義，不吐不快。

7月19日，此次奧運代表團選手搭上華航包機出征。令人瞠目結舌的是：選手被安排搭乘經濟艙，相關政府官員卻搭乘商務艙。早在2016年，蔡英文總統曾在代表團出征里約奧運會前，宣稱「從這次奧運開始，未來參加國際重要賽事的選手跟教練，都以坐商務艙為原則」。言猶在耳，民進黨政府的官僚們卻早當成了耳旁風。當晚，教育部長潘文忠和體育署長張少熙緊急召開記者會，向選手們公開鞠躬道歉。在輿論壓力下，蔡英文不得不為自己的跳票也出來道歉，行政院長蘇貞昌更是三次出來道歉。

到達東京後，台灣代表團官員入住四星級飯店，戴資穎等國手卻擠住三星級旅館。根據網上的客房資料顯示，官員入住的Mimaru東京新宿West飯店，在Google評論有4.6顆星，房價最便宜一晚約4600元；而羽球代表隊入住的Marroad飯店，評論是3.3顆星，每晚房價不到3000元新台幣。戴資穎19日晚在社交媒體發佈的入住房間的照片，可以看出房內僅有簡單的兩張單人床、一組床頭櫃等基本傢俱，以及廁所，相當簡樸。照片曝光後，再度激起民憤。

另外，東奧閉幕，代表團創下歷屆奧運會最多獎牌紀錄。蔡英文總統卻把成績歸功於民進黨政府的「黃金計畫」，蔡英文說「這一切的好表現、好成績，都要歸功於選手的付出、運動訓練中心各項後勤團隊長期的協助，以及教育部體育署從2019年啟動的『黃金計畫』。曾經辛苦耕耘的，終究結出了美好的果實」。這番搶功論調，許多人並不認同。中廣董事長趙少康更是直言增撥的政府體育預算，並不是蔡英文的「黃金計畫」，竟然是來自越來越多的人購買運動彩券，才讓運動基金逐年增長。他說，今年的獎牌是靠運彩堆積出來的。從運動彩券撥入運動基金的經費，2016年到2019年足足增加1.5倍，疫情下也有40億新台幣進賬。這筆經費讓選手待遇、延攬境外教練、設備場館更新等都能獲得支持。7月28日國民黨黨團書記長鄭麗文揭露選手待遇，直批政府投入只是杯水車薪。

19歲桌球選手林昀儒，在男單四強賽中以3：4不敵中國選手樊振東，雖未能闖進決賽，但其良好表現受到各界好評。有網友查找資料後發現，林昀儒自費每月13萬聘請大陸教練，且入不敷出，健兒取得的個人成績當然與政府當局並沒有多少關係。

除此之外，綠營各路大神在東奧期間為提升個人影響力，不斷忙於蹭熱度之中，反而鬧出不少笑話。民進黨立委吳思瑤發文恭賀舉重選手郭婞淳奪金，卻被發現寫成「陳玟卉」。乒乓球選手鄭怡靜、林昀儒拿下混雙銅牌後，「基進黨」的陳柏惟第一時間在臉書發文祝賀，卻把「鄭怡靜」寫成「蘇怡靜」。

此次羽球代表隊東京奧運會拿下1金、1銀歷史佳績。8月3日，男雙金牌王齊麟、李洋和女單銀牌戴資穎等選手搭機返台。當天，民進黨政府特意下令派出「幻影2000」戰機伴飛華航班機，同時在班機左右施放熱焰彈，迎接選手返回。這種前倨後恭態度與之前7月19日選手出發乘坐經濟艙形成鮮明對比。

在疫情和水災肆虐的今天，民進黨政府揮霍公帑，為了拉抬自身聲量，把防務跟體育攪和在一起，為滿足一己之私，其實非常不適合也相當荒謬。

近日民眾黨立委邱臣遠批評說，奧運開賽至今，蔡英文已在臉書發文32篇、IG發文40篇，但8月1日開始中南部陸續傳出水災災情，卻不見她關心，「只關心奧運不重視民生問題的蔡英文，難道是比較想當『體育署蔡署長』嗎？」前立委孫大千也在臉書發文稱，蔡英文過去幾天幾乎成為體育台的直播，臉書發文全是奧運賽事。當下，台灣社會矛盾危機重重，政府疫苗採購不力，疫情防控不當，水災救災出亂，政府治理失能。叫民眾怎麼有理由再繼續投票給她？

東奧之後，代表團選手陸續返台，開啟了14天的隔離防疫。7月26日，行政院長蘇貞昌曾在臉書表示，選手回台暫住防疫旅館時，將送上水果糕點、家鄉味泡麵6碗、環保餐具、藍牙小音響、「必勝加油巾」等。結果卻被網友發現，所謂家鄉味泡麵6碗，其實是日本味噌口味；所謂「大禮包」，甚至比不上防疫旅館餐點，就連縣市的「居家防疫關懷包」都不如。

請問我們的政府，東京奧運會已經結束了，東京奧運會不是避風港，靠蹭熱度提升的民意，在後續阿斯利康疫苗即將打完，德爾塔病毒快速擴散的今天，中南部災害的當下可以累積嗎？「水能載舟亦能覆舟」，在台灣「五缺」、民眾苦不堪言的情勢下，希冀政府要少些政治操弄，多以民生福祉為依歸，否則覺醒的民眾一定會用選票捍衛自己的權利，專橫跋扈的政府必定被人民狠狠教訓。（作者為台灣青年聯合會副理事長）

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