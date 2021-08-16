國民黨主席選舉已呈現朱立倫、江啟臣對決的態勢 。江啟臣為現任黨主席，一年前參與黨主席補選形塑承擔重任形象，即便國民黨在立法院弱勢，卻仍能建構「反萊豬公投戰線」重拾制衡力道，落實世代交替青壯接班，不斷攻堅民進黨防疫政策，使政黨支持度民調超前民進黨，都是明顯優勢。朱立倫則行政經歷完整，黨內人脈豐沛，多次參與總統初選及大選，政治能量及戰略攻防相對於江都較高與熟稔。

雖然朱江對決讓媒體又聚焦國民黨，特別是在民進黨防疫及紓困政策荒腔走板之際，坊間當然會對國民黨投射期待，但問題是，國民黨除了要有清晰的兩岸政策論述之外，面對現實問題，若是國民黨無法根絕派系影響、師心自用及戰力有限這三大問題，就算民進黨執政再爛，也無法重新喚回民眾的熱情。

首先，派系影響甚至是與黑金的連結一直是傳統國民黨最大罩門，故2000年陳水扁以「政黨輪替、掃除黑金」為主軸，扳倒了國民黨；幾經政黨輪替，派系雖然慢慢式微，但仍有掣肘國民黨內部選舉的實力。報載這次選舉也有具爭議性的地方派系要角，試圖與較強勢的特定候選人結盟，企圖再次掌握政黨資源，若報導屬實，民眾對於此「派系復辟」的可能勢必抱持惡感，不僅無法吸納中間選民，或許連基本盤都會因派系內鬥而鬆動。

其次，師心自用是國民黨高層的老問題，特別是面對總統大選、建構提名規則時，這人與事的糾結更是剪不斷理還亂。2019年吳敦義為了擋朱立倫，便引郭台銘與韓國瑜為制衡的傳聞不斷，不論真假，都徹底搗毀了國民黨原本的大好形勢。現任黨主席江啟臣為擺脫此困境便率先稱不選2024、要做「造王者」，就是希望不要重蹈覆轍；而朱立倫受迫於情勢也只能點名侯友宜、趙少康、韓國瑜等，並稱「不會包括我自己」。

雖然朱想藉點名別人來杜外界對自己想選的悠悠之口，但此操作不僅使被點名的同志尷尬，另一參選者卓伯源更直指「朱立倫最想選總統」，並要朱「說清楚不選2024總統」，點出了國民黨傳統高層師心自用的大問題。

最後，如何重拾戰力也是迫切要處理的問題，國民黨籍縣市長未必對江的黨中央埋單，加上從2016年大敗，立法院席次大幅萎縮的困境下，不僅使國民黨戰力有限，也凸顯出傳統排資論輩的醬缸文化對青壯接班仍相當排拒。朱立倫猛攻江啟臣領導力問題，雖然狀似有理，但畢竟立院結構的弱勢非朱可力挽狂瀾，政治行情上漲的百里侯也未必會聽朱的號令，黨中央要強勢領導已無可能，要如何重拾戰力，不是自我感覺良好便能達標。

基於此，在實務上要真正改變國民黨，除候選人應釐清這三個問題外，黨員也要針對誰最有能力解決此三個問題來作為投票的依據，不然就算換了黨主席，也無法喚起支持者的熱情。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）