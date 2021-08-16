蔡英文總統接受日本《文藝春秋》訪問，除批評大陸成為亞太區域和平穩定不確定因素外，也表示經濟上將不過度依賴中國市場，將加強貿易夥伴與投資地點更多元化布局，這是過去所沒有的挑戰，但應該可以在經濟領域上獲得很大的機會。

台灣對大陸出口節節攀升

不過度依賴大陸市場，蔡總統其實已經努力了5年，2016年上任後就成立「新南向政策辦公室」，目標就是要以東南亞和紐澳、印度分散中國大陸市場；各部會提出新方案，必須導向新南向國家才會獲得政府同意。但5年來的成效如何，大家心知肚明。就在蔡總統接受日媒訪問前夕，財政部公布今年上半年的貿易統計，台灣對陸港的出口達到886億美元，較去年同期成長了32.6%，出口比重升高到42.8%，創11年新高，和蔡總統的說法形成了突兀的反差。

蔡總統上任以來，大力操作「去中國化」，兩岸關係惡化。但是，台灣對陸港兩地的出口，無論金額還是比重，卻都節節攀升，2017至2020年期間的占比分別為41.2% 、41.3%、 40.1%和43.9%，比起馬政府第2任期2012至2015年的平均39.9%都高，去年更足足高了4%，顯示兩岸間經濟運行產生的供應鏈分布和市場形成，很難以政策加以改變，甚至新冠疫情也難以影響。若要以政策橫加干預，極可能成本巨大而成果有限，甚至完全無效。近日台灣鳳梨的出口「改變」，正好就是一個顯著案例。

美國媒體「彭博社」日前發出訊息，報導台灣對日本鳳梨出口，在今年3至6月的4個月成長了8倍，成為取代中國的台灣鳳梨出口最大市場，中國暫停進口台灣鳳梨，意圖打擊蔡政府的舉動事與願違，「未能達成預期效果」。農委會官員甚至洋洋得意：「流血都還沒開始就止住了。」這則「出口」訊息立刻轉化為「進口」，在幾個綠媒中報導評論，作為台灣有能力「抗中」的範例。

沒錯，對岸確實在今年2月26日，由中國海關總署宣布，自3月起暫停進口台灣鳳梨，因為「多次從台灣輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物」。此事在當時引發了兩岸官方一陣互批，國台辦出示去年向台灣通報28件檢疫不合格的紀錄和介殼蟲照片，農委會則反駁只接獲13件通報，並稱驟然停止進口違反一般國家會燻蒸後再進口的「國際規範」。但台灣鳳梨有90%以上出口是到對岸市場，又正逢金鑽鳳梨成熟高峰，無法出口茲事體大，農委會遂祭出10億元出口運費補貼，協助農民轉出口到其他國家，總算締造了「日本取代中國」的績效。

以政治手段干預代價巨大

然而，農委會和外媒沒告訴大家的是，今年上半年鳳梨總出口，在農委會編列巨額運費補貼之下，也才達到2.7萬公噸（3437萬美元），比去年同期「下跌」了3成。而對日本出口4個月激增到16556公噸，是動用政府約3.6億元補貼所獲得的「佳績」，每公斤運費和推廣補貼高達22元新台幣，和國內產地價格相當。這種巨額運費補貼不可能長期存在，請問明年若是取消，還能維持對其他國家出口的現況嗎？

我們並不反對出口市場多元化，以避免高度集中產生的風險，但絕不贊成用造成扭曲的政策來營造績效。事實上，台灣若要加入區域經濟整合，例如有11個東亞成員的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），或和美國簽署貿易協定，廣泛開放農業市場是無法避免的；但要開放農業市場，就必須建立農民的信心和能力來面對挑戰，否則就會面對民進黨的「太陽花事件」。

因此，面對大陸因檢疫問題暫停進口台灣農品，最好的策略就是直球對決，處理好農品檢疫，並研發更合適的品種來打開國際市場。這種應對方式，可以同時處理鳳梨（和其他農產品）面對大陸市場，以及未來農產品面對區域經濟整合的「危機」。至於大陸市場，由於規模十分巨大，各種品級的需求都存在，應該讓市場來決定哪些，以及多少數量的農產品對其出口，這才是對農業和農民的最佳策略。

台灣經濟能否不依賴大陸，是個經濟問題，用經濟方法處理才是最佳策略。用政治手段或強行補貼干預，都要付出巨大代價，不可能受到人民支持。