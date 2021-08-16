由於民意嚴重反彈，自家立委不挺，蔡英文總統又出面干預，行政院只好硬生生來個髮夾彎，取消了五倍券要自付1000元的原始設計，可是仍堅持不直接發現金，要勞民傷財用領券換券等程序折騰老百姓，而行政院長蘇貞昌還傲慢得彷彿錢是從他自己口袋裡掏出來的，高高在上的嘴臉令人作嘔。

施捨小錢卻大費周章

民進黨執政團隊好像活在平行時空，看不見也感覺不到許多基層民眾在3個月的警戒管制下，生活得多麼悽悽慘慘。去年搞出了「三倍券之亂」，民眾對那場折磨記憶猶新，現在又要重施故技推五倍券，要民眾掏1000元換5000振興券，完全不記得去年的罵聲連連。這回連自家綠委也跳出來反對，行政院先是改成不必自付1000的對象擴大到900萬人，以為這是大施恩惠，民眾應該感恩戴德，結果這種把台灣一刀切為兩種待遇的作法引發更大反彈，逼得蔡總統出來喊停，免得其餘1400萬人爆發民怨海嘯。最終蘇貞昌只好妥協，5000元全部由政府給，預算也因此增加200億，總額來到1300億。但既然民眾不必拿1000換5000，還能叫五倍券嗎？

蘇貞昌最根本的問題，是不能苦民所苦，也因此未能急民之急，其他所有問題都衍生自此。首先在經濟上，疫情管制讓很多店家收入消失或大減，房租等開銷卻必須照付；多少民眾失去了工作，一家人勒緊肚皮不知明天怎麼過。很多人去自助餐不敢夾超過100元，把生活開銷減到最低，然後無能為力地看著帳戶不斷探底。現在警戒降級，是因為我們處在新變種病毒入侵前的空檔，才能逮著機會喘幾口氣，但例如在KTV等產業上班的人，還是得停工餓肚子。現在很多人的困境，是快活不下去了，不知道明天在哪裡。五倍券1000、500的高面額與不找零，實質上是想逼迫民眾超額消費，這能讓小攤商和口袋見底的人受惠嗎？

民眾現在需要的是應急的錢，三倍券也好五倍券也罷，卻都是要民眾先掏錢，再膨風說成三倍或五倍券，其實政府只出了2千和4千元，紓困還要揩老百姓的油來給自己臉上貼金，行政院發言人羅秉成還好意思說是「參與式經濟」。歐洲國家封城時補助停業員工7、8成薪水，美國直接給低收入民眾約3.5萬台幣，香港每位成人發3.8萬台幣，日本發2.8萬台幣，新加坡給1.2萬，我們小裡小氣施捨個幾千元，卻要在作業程序上大費周章，搞得大家人仰馬翻有意思嗎？

蘇貞昌為了保住官位

而且，行政院的態度還很高傲，聲稱之所以不發現金，是怕民眾把錢存起來，就沒有振興經濟的效果了。發個50萬大家還可能存起來慢慢用，才給個4、5000，你有什麼資格仰著鼻子指導人民該怎麼用錢？政府那些每月薪水準時進帳的高官，能明白很多人得拿5000元再撐一個月嗎？現在大家生吃都不夠了，政府還怕人民拿去曬乾，根本不懂老百姓現在到底在過什麼樣的苦日子。

眼前的當務之急是紓困，也就是發救命錢，還不到振興消費的時候。因為疫情仍然嚴峻，台灣雖降為2級警戒，還是不鼓勵民眾活躍地活動接觸，因為隨時可能有變異株入侵再爆疫情，這和去年的加零情勢完全不同。所以政府最好的作法，是直接發現金，而且盡量用轉帳的方式處理，省時省事省功夫省了人與人的接觸，還能省下數十億的行政印刷宣傳費用。這些錢都是民脂民膏，蘇貞昌與其花給網軍和側翼搞內宣，不如讓民眾吃自助餐時能給自己多夾塊肉。行政院還想推「數位加碼」，這雖然可行，但會有數位落差問題，如何公平地讓民眾受惠，還需相關單位仔細研究。

政壇揣測蘇貞昌是為了刷存在感才推五倍券，畢竟防疫光環都在陳時中身上，反中槍彈都被蔡英文撿去，心懷總統夢的他得端出自己的政績，才能保住閣揆位子和鄭文燦世代拚未來。政治人物為了自己的盤算推政策是常事，但不知民間疾苦還自吹自擂，把人民當成可以隨意玩弄驅使的臣民，就根本是踩著民眾的苦難當舞台了。