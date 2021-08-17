但日本人也不傻，知道沿長江逆流而上困難重重，於是派遣華北的兵力南下，企圖與南方的兵力會合。國民政府當然也看清了這一點，於是又派遣大量兵力投入江淮重鎮--徐州，以阻斷日本南北兩股兵力的會合。於是徐州會戰爆發了，雙方爭奪的焦點放在徐州東北方的臺兒莊。雖然中國軍隊一度取得臺兒莊戰役的勝利，但在日本不斷往南北兩線增兵的情況下，徐州最終也淪陷了。

更危險的是，在徐州陷落後不久，日軍從華北南下，占據了開封。中原眼看就要淪陷了。如果中原淪陷，再加上上海、南京都已失守，整個中國南方就只剩下一個荊襄，肯定也挺不了多久。於是，國民政府炸開了花園口的黃河南岸，洪水滾滾而下，雖然阻擋住了南下的日軍，但給黃河中下游的百姓造成了無經數計的損失。這個事件，也是中國抗戰史上最大的污點。

沒辦法，日本人只好沿著長江西進，一路拔下沿江的眾多據點，最後到達了武漢。武漢保衛戰開始了。武漢保衛戰的規模比淞滬戰役還大，日軍參戰人數達30多萬人，中國軍隊達110萬人。武漢雖然最終也沒保住，但日本人經過這一戰，連病帶死損失16萬人，大傷元氣，中日雙方從此進入相持階段。

這個時候形勢是，因花園口黃河決堤，中國南北被阻斷。北方（包括華北、山西）的主要城市都掌控在日本人手裡，國軍只能退守幾個小的據點等待時機，大部分的抗日活動就是共產黨領導的遊擊戰。主要戰場還是在南方，在長江沿線。日本人從上海，沿長江深入內地，所占據的主要是長江沿線的一些據點，離長江遠一點的山區城鎮還有大量的國軍部隊，不時地騷擾，日本也是疲憊不堪，難有大規模的用兵舉動。

日本人占領武漢之後，主要的攻擊目標就是荊襄地區的一些重鎮，並相繼占領了襄陽、岳陽和宜昌。特別是宜昌，把控著三峽的出口，只要從這裡打通三峽通道，上游就是國民政府的戰時首都--重慶，一旦占領重慶，中國就完了。日本人也曾試圖從宜昌這裡仰攻三峽，即使動用了現代化的武器，也沒成功，日本人也只好放棄，另想別的辦法。

日本終究是資源小國，戰時延長，再加上戰線過長、兵力不足，此時的唯一目標就是重慶，只要占領重慶，一切問題都迎刃而解。日本人經過仔細的分析，要打入四川盆地，只有三條路可走：

第一條，從山西入關中，再從關中穿秦嶺到漢中，最後過劍門關到成都平原。這一條路，除了山西部分據點在日本人手中外，閻錫山的部隊還駐守在山西，呂梁地區有大量的共產黨遊擊隊，潼關更是一夫當關、萬夫莫開，更別說秦嶺了，山高水險；即使最終僥倖過了秦嶺，前面還有天下最險的劍門關。長路漫漫，孤軍深入，後勤補給是個大問題，這一去，必定是九死一生，所以日本人首先放棄了這條路線。（待續）