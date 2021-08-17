塔利班進攻阿富汗首都喀布爾，進度快過美國情報總監對阿富汗情勢之預估。塔利班發言人現強調「將會進行和平政權轉移，不會造成不必要傷亡」。英、美等國已開始撤僑，阿富汗總統甘尼流亡烏茲別克，塔利班正式接掌阿富汗。自阿富汗戰事發生以來，塔利班感到勝券在握，派遣外交人員前往中國、俄羅斯協商。這一場戰事，前總統川普將責任歸咎現任總統拜登的錯誤政策，同時間，台灣被紐時點名必須對阿富汗戰事有所警惕。如今阿富汗局勢演變，美國需要對阿富汗負責嗎？台灣未來可以仰賴美國的保護嗎？值得探索。

2001年美國在歷經911後，出兵阿富汗征討塔利班。當時塔利班未交出蓋達組織的首領賓拉登，被美國軍隊攻擊，致使塔利班轉為游擊隊形式，散佈至阿富汗各省份，部分塔利班潛逃至巴基斯坦。當時美國承諾會幫助阿富汗重新建立政權，制定新憲法，讓阿富汗人民不會再受到恐怖主義的威脅。

但美國駐軍阿富汗這20年期間，給予軍事協助，只能維護阿富汗境內和平。因為伊斯蘭教社會與阿富汗內相異部族文化，外加上民主價值並非存在於阿富汗人民心中，美國在缺乏對當地情勢了解與共同的宗教語言，也僅能維持表面和平。

雖然美國民主價值等意識形態無法感化所有阿富汗人民，但美國提供約莫1兆美元資金，訓練約莫30萬的阿富汗士兵，給予現代化的軍事武器與裝備等實質協助。可惜參與軍隊軍人所受教育不足，面對精良武器無法順利操作，同時，這軍隊當中只有17萬是陸軍，7千人是空軍，剩下9萬多人是警察人員。阿富汗在缺乏空軍後備支援，無戰術素養與專業下，自然會不敵塔利班的強勢攻擊。就國際政治現實面，塔利班與中國外交部長王毅見面、出訪俄羅斯，中、俄暗示不願干預阿富汗戰事外，各國恐因新冠肺炎也不願再消耗過多資源在戰爭。

唯一值得注意的是，美國明年將要進行期中選舉，阿富汗撤軍會成為共和黨攻擊民主黨的重要議題之一。根據《經濟學人》與YouGov Poll在8月7日至10日所做民調顯示，美國多數民眾不信任拜登的國防政策（31%），也對拜登在處理國際危機較無信心（47%），這對美國未來期中選舉的民主黨選情埋下一顆未爆彈。

《紐約時報》因阿富汗戰事點名台灣，美國只承諾會支持台灣，但美國只要不放棄「一中政策」狀態下，以「台灣不獨立、中共不急統一」為前提，只能維持台海現狀，這與美國對台政策「戰略模糊」不相違背。中華民國身為主權獨立的國家，單一倚靠他國支持恐不是長久之計，唯有在大國間尋求彈性相處之道與自強之術，才能真正維持國家和平。（作者為國家政策基金會副研究員）

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