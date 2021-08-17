深港封關已逾一年半，如果問深圳今年上半年最熱門的景點是哪，往年進進出出口岸的香港人恐怕答不出來，這就是四月份開放的「灣區之光」摩天輪，以及六月份開通、對標紐約曼哈頓高線公園(the high line)的濱海廊橋。深圳對岸的燈火通明與香港這邊的暗黑靜寂形成鮮明對比。

行政上隸屬寶安的這片熱土，打樁機及腳手架聳立如鋼鐵森林。騰訊全球總部「互聯網+」及大批科創巨頭正在打造未來之城。寶安區在深圳特區成立之後多年一直是「二線關外」的窮鄉僻壤，現在的發展令人刮目相看。剛剛出爐的「2021年期中考成績單」顯示，寶安區上半年GDP首次突破2000億人民幣大關。

深圳的城市中心從羅湖、福田不斷移動，寶安區有實力問鼎中心位置，或成為深圳的另一個中心。香港應該從中得到深刻啓示，城市規劃一定要跳出「中環視角」。

中環一直被視為香港資本主義的心臟，其中心地位從來不受質疑，香港是否應有第二個城市中心，第二個經濟增長極？

團結香港基金最近針對土地房屋政策發表研究報告，提出推動新界大規模城鎮化，建立「文化及科技走廊」、「現代物流與商業圈」、「樂活與休憩空間」三大主題區域。

團結香港基金呈現的發展思維堪稱大手筆，一改特區政府長期以來小修小補的做派。香港目前只有大約兩成土地屬於規劃完善的城鎮化地區，城市化程度遠遜深圳的近五成和新加坡的逾七成。

港府確實亟需揚棄「小腳女人」走路的步伐，以宏觀視野全盤規劃，「明日大嶼」與「宜居新界」雙管齊下，同步建構，方可推動本港經濟的再騰飛。

人人皆說「香港土地奇缺」，但佔香港九成面積的新界，卻有大量棕地、農地、綠地長期閒置「曬太陽」，這個悖論必須盡快破解。在大灣區建設以及國內國際雙循環的發展格局下，毗鄰深圳的新界東西沿線，將直接受惠於日益緊密的灣區融合。皇崗福田與落馬洲沿途的河套區，通過打造科創產業集群，完全有條件成為中環金融中心之外的另一經濟中心。再者，鄰近寶安區前海的洪水橋，已被定位為新界西北的區域經濟及文娛樞紐，可乘勢開發元朗東南，將新界西北打造成現代物流與商業的區域性中心。

大灣區的發展中心及增長極呈「遍地開花」之勢，長三角亦如是。大約在三十年前，老上海有句口頭禪「寧要浦西一張床，不要浦東一間房」，因為浦西高廈林立，車水馬龍，浦東還是一片荒蕪。但現在的長三角經濟中心再次漂移，總面積略大於兩個香港，包括上海市青浦區、江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善區，已被圈為新示範區。區內的五個鎮，包括上海的金澤鎮、朱家角鎮，江蘇的黎里鎮，浙江的西塘鎮、姚莊鎮，將是長三角的新中心。

百舸爭流，逐鹿爭雄，以競合為主旋律，大陸各地完美演繹了「三十年河東，三十年河西」的經濟發展傳奇。香港在自嘆不如之餘，應該勵精圖治，急起直追。正所謂「一萬年太久，只爭朝夕」，2047年才解決籠屋劏房問題？別逗了！習主席說「擼起袖子加油幹」，才是香港應有的氣魄和態度。

（本文授權中時新聞網刊登）

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