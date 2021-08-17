從政府開始施打疫苗至今，覆蓋率號稱有36%，但是計算方法卻是把只施打完第一劑的民眾也全部給灌水納入，宣稱在亞洲名列前段班，如此洋洋自得的大內宣，卻顯然是遮掩不了國內疫苗施打即將進入漫長「空窗期」的嚴重危機。

有400萬堅持非莫德納疫苗不打的民眾，根本不知何時才能有幸獻出自己的手臂，而蔡政府拚命促銷、由外國捐贈與自購的AZ疫苗，也打得差不多快斷炊了，至於郭台銘與台積電捐獻的1000萬劑BNT疫苗，最快也得在九月下旬才有可能進貨來。

換句話說，全台灣從現在起，即將面臨有至少長達一個半月的疫苗荒，在這段時間裡，全民恐怕沒有國際認證的疫苗可打，剩下的，只有蔡政府卯足勁護航再護航的高端疫苗可打。造成這股疫苗荒的原因，蔡政府搬出來的藉口是因為國際疫苗交貨延遲、供不應求，但很難不讓人懷疑，蔡政府是否刻意為自己極力推銷的高端疫苗製造施打的情境。

而在即將面臨疫苗荒的關鍵時刻，卻一而再、再而三的傳出疫苗施打制度混亂，主管機關自肥超打，甚至有人施打特權疫苗的質疑，讓人對蔡政府的行政公信力失望，痛恨到了極點。

先談疫苗施打制度混亂的問題。疫情指揮中心在7月15日時，因為疫苗缺貨的理由，下令暫停施打莫德納疫苗，但在7月中下旬那段宣布只能施打AZ疫苗的這段期間，竟然爆出有30萬人施打了莫德納疫苗，立刻引發輿論的質疑與抨擊，認為蔡政府藉機讓這些民眾特權施打早已短缺的疫苗。

結果疫情指揮中心面對外界的質疑，只是輕描淡寫的回應「各衛生局、醫療院所也持續施打莫德納疫苗，對象遍及第1到10類接種對象」，這種有說等於沒說的爛解釋，完全沒有辦法讓全民相信與接受，規規矩矩等待政府通知，要排到第五輪才能施打莫德納疫苗的人民，硬是被那些不知從哪裡冒出來的30萬特權民眾給擠壓成次等公民，這怎麼能讓民眾相信疫苗施打制度的公平與透明化呢？

其次，近來也傳出衛福部食藥署官員自肥又超打的醜聞，在政府多數單位的官員都仍在苦苦盼望疫苗的同時，竟然出現食藥署造冊人數是該署編制2倍、施打率高達169%的荒謬狀況，藥品主管機關如此厚愛自己機關同仁，甚至廣施德澤於與食藥署毫不相干的人員，這種自肥的官僚行徑，真的是到了讓人瞠目結舌的地步。

再者，最近疫情指揮中心又爆出一樁荒唐的施打錯誤事件，指揮官陳時中坦承，因為系統錯誤問題，導致約1500人出現身分誤植狀況而提早收到第二劑莫德納疫苗施打的簡訊。結果，疫情中心不但不主動糾正修改這項系統錯誤的問題，還爽快地宣布這些接獲通知的民眾可以如期施打，顯然讓這1500人成為中了疫苗樂透的幸運兒，但也造成更多無緣「中獎」而苦等莫德納的民眾失望與不滿。

面對這一連串荒唐而又離譜的疫苗接種制度錯誤與缺失，陳時中不但不公開向國人道歉，反而語帶諷刺地質疑提問疫苗供應相關問題的媒體記者「問題不健康」，這種狂妄鴨霸、拿專業的傲慢來羞辱媒體，實在讓人憤慨而不平，無怪乎知名傳播大老王健壯也會怒氣為文，直指「犯錯的「台灣沙皇」不但未被問責，反而怒飆記者，天下寧有此理？」

的確，對於這段期間疫苗施打的種種亂象，甚至把疫苗當成官僚自肥與特權的工具，這群媒體口中的「長官」，都應該反躬自省，向國人道歉，然後羞愧地請辭滾下神壇，接受全民的批判。

（作者為資深媒體人）

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