讀過｢鹿鼎記｣小說的人都知道這麼一段：康熙初掌政權時受制於權臣鰲拜，雖是一國之君卻無法全力放手施為，於是由小｢太監｣韋小寶設計，將其誘至大內，以討教武功之名，被數十名受過訓練的年輕小臣一舉將其擒獲，除卻了康熙心頭大患。

行政院版的振興五倍券真的那麼容易就轉彎了麼？才怪！內部傳出來的消息稱，是英系立委、正國會和新潮流人士設計利誘蘇貞昌赴總統官邸，一向｢衝衝衝｣慣了的蘇貞昌，在四面大軍壓境之下，不得不低頭改弦更張，免去繳交1000元的麻煩。

民間傳出的消息稱，發放五倍券問題若政院一意孤行，其實國民黨亦有對策，有藍營執政縣市醞釀，在其轄下吸收1000元、直接發放5000元振興券甚至現金，如此，民進黨明年選舉不用玩了。因此綠營三波人馬聯合夜奔官邸告御狀，才有了此次緊急大轉彎。

｢韋小寶智擒鰲拜｣的宮闈鬥爭戲在現今政壇上重演，知悉內情的人無不拍案叫絕，謂之為｢現代官場現形記｣。

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