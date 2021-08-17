阿富汗經過20年戰亂，最後以美軍撤離、總統逃亡，塔利班重新接掌政權收場。許多人將美國撤離阿富汗與當年西貢淪陷對比，認為背靠美國沒有好下場。

依據2017年美國國會報告，美國在阿富汗共消耗2.4兆美元，其中1.5兆與作戰直接相關，結果還是換來親美政權的全面潰散，該檢討的是美國，還是阿富汗這20年的主政者？

平心而論，美國主導阿富汗政局20 年，阿富汗的政治與經濟還能維持一定的秩序，否則中國就無法順利推動一帶一路。換言之，在美國維持的世界秩序之下，中國也能得到利益。

中國在美國從阿富汗撤退前，與塔利班多次接觸，除了希望塔利班能夠停止支持疆獨組織活動之外，另外一方面也希望塔利班能夠維持基本秩序、確保一帶一路的發展不能斷。

塔利班能否維持社會基本秩序？以阿富汗在宗教與族群的分歧來看，有其難度。至於塔利班會不會遵守國際承諾？從過去塔利班第一次執政的經驗來看，似乎難以讓人信服，尤其在塔利班釋放五千多名蓋達組織與伊斯蘭國組織的囚犯之後，這些成員如果進入烏茲別克或塔吉克等國家活動，屆時對中國一帶一路戰略，可能會造成威脅。

中國當年支持北越打敗南越，結果統一後的越南卻和中國打了一仗，西貢時刻帶來的欣喜可能只在一瞬間。喀布爾在西貢時刻之後會怎麼發展，恐怕也不容樂觀。

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