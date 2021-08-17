各位好朋友，各位好同志，四年一次的主席選舉又要到了，我剛才已經順利地完成了登記，正式成為黨主席的候選人。

同志們！你們可不可以回想一下，這四年來，或者說，這八年來，或者更清楚的說，從蔣經國以後，我們的黨，我們的主席，為我們做了什麼？這個黨現在成了什麼樣了？有什麼是你們說得出來值得自豪的事嗎？

且容我問大家幾個問題。第一個問題：這個由我們的黨所創建的國家，它是否依然是中華民國？還是已經變成了「中華民國台灣」？看到這樣的結果，各位同志不會同聲一哭嗎？但是，在總理孫中山所創立的中華民國被借殼上市、被偷樑換柱的過程中，我們的黨做了什麼？我們的主席又做了什麼？他們是否曾經呼群保義？還是一直隨波逐流？

第二個問題：2016年的大選，我們慘敗，於是有人說，我們要臥薪嘗膽，贏回2020的大選，結果呢？繼續慘敗！請問，我們的黨，我們的主席，我們的天王，臥了什麼薪？嘗了什麼膽？這個黨除了換一些熟悉的臉孔，有任何改變嗎？它是不是仍然被民進黨一路追殺？是不是仍然繼續癱瘓，什麼都做不了？即使是就在眼前的事，如前幾個月民進黨如此荒腔走板的疫苗政策，但是我們的黨，我們的主席，我們的天王，又做了什麼？你說得出來嗎？民進黨的民調一路下滑，但我們黨的民調呢？有明顯的起色嗎？為何我們的黨現在連個在野黨都做不好，真是讓人痛心呀！

第三個問題同樣重要：我要再請問，攸關我們生死的兩岸關係，現在又處在什麼狀況下呢？我們的黨原來是最能處理兩岸關係的，但是當大陸軍機天天在台灣外海繞，兩岸越走越僵，台灣仇中的氛圍越來越冷洌時，我們的黨，我們的主席，我們的天王，為我們做了什麼？大家應該還沒有忘記吧！當年陳水扁把兩岸搞到兵凶戰危時，是連戰前主席大膽的破冰之旅，把兩岸關係從懸崖邊拉了回來，然而現在的狀況如何呢？本黨的天王們是不是只敢躲在民進黨的後面，謹小慎微地唯恐觸怒所謂的主流民意呢？

同志們！還需要我繼續問下去嗎？可是，就是這樣曾經慘敗，曾經一步步把我們的黨帶到如今這步田地的主席、天王們，現在又滿血復活地站到了我們面前，告訴我們說，他們會讓我們的黨贏得下次選舉的勝利，說他們可以再度領導我們走向光明燦爛的未來。同志們，難道大家真的那麼好騙？難道你們都不會生一下氣嗎？憑什麼只要說他們是天王，我們就要這麼被忽悠，被哄騙？難道那麼輕易地相信，他們真有三頭六臂？這個黨非他們不可？難道我們基層就那麼容易被忽悠，被哄騙，被踐踏？

容我告訴各位，我們的黨淪落到這步田地，就是被這些所謂的天王們糟蹋掉的，他們既沒有膽識，又沒有謀略，內鬥內行，外鬥外行，過去的紀錄已經充分告訴我們，他們不再有能力帶領這個黨走出新局了。

在此，我必須沉痛地告訴各位幾個擺在面前的殘酷事實，首先，中華民國的確已經瀕臨滅亡，因為台獨、獨台已經將我們國家的骨髓抽到即將涓滴不剩。其次，我們的黨在民進黨的追殺之下，也已經組織崩解，資源枯竭，人才凋零，思想渙散。更嚴峻的是，我們的國家已經徹底被捲進了中美世紀大對抗之中，綁上了美國的戰車，站在第一線當炮灰，長此以往，將不只是兵凶戰危而已，而是在這場對抗中，最終可能化為齏粉。同志們，我相信你們也都看得出來，這並不是我的危言聳聽，而是真真正正橫在我們眼前的可能！

同志們，「救黨、救國、救兩岸」是我此次參選的訴求與使命。在此我鄭重地與各位同志「約法三章」，如果我當選本黨主席，我承諾一定做到「掃除李登輝在黨內的政治餘毒、追打蔡政權禍國殃民的惡行，以及結束敵對狀態創造兩岸和平」這三件事，以還各位一個青天白日，朗朗乾坤！

讓我再重覆這神聖與莊嚴的「約法三章」。第一，掃除李登輝在黨內的政治餘毒。我會在政治思想、歷史文化、身分認同、憲政精神上，重新建立中心思想及論述，重新找回真正的中國國民黨。第二、追打蔡政權禍國殃民的惡行。我會成立直屬黨主席的専職一級單位「伸張正義」部，集社會之力，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有違憲不法行為，上窮碧落下黃泉，絕不鬆手，以伸張正義，落實善治。第三、結束敵對狀態創造兩岸和平。我會以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署《和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。

各位好同志，「約法三章」是我落實「救黨、救國、救兩岸」的堅定作為，也是我對各位最莊嚴的承諾，如果我做不到，我必辭職以謝全黨同志！

各位朋友，各位同志，這次黨主席選舉，是一場「救黨、救國、救兩岸」，也是「救自己」的希望，是一次基層可以引領本黨的機會。我心有大願，有理念，且無私，而且我不是只有一人。孫中山先生說過，「努力在我，成功在眾」。我堅信，只要有各位一起同行，我們就有千軍萬馬，我們必可眾志成城。在「救黨、救國、救兩岸」的道路上，期待與大家一起同行，我也深信，那些曾經為黨為國奉獻的英烈英魂，也會與我們同行，引領我們，幫助我們。

同志們！先要重振本黨，才能重振我們的國家，也才能為兩岸帶來和平。讓我們共同抓住這個歷史的機會，一起讓我們的黨成為一個理念、有方向，受人尊敬的政黨！

（作者為孫文學校總校長）

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