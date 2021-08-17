2019年7月總統府侍衛室爆發公出返國違法購買香菸等免稅商品，引起社會宣然大波，當下府方辯稱是「超額購買」並非走私，為求停損輿論討伐，火速懲處國安相關官員，國安局長彭勝竹引咎辭職，一干人等祭出大、小過不等行政懲處。

原以為此舉可以大事化小，小事化無，卻遭台北地檢署打臉，最終判決結果就是「貪污」，隨行少校侍衛官吳宗憲、張恆嘉被依貪污治罪條例判處超過10年重刑，並褫奪公權；反觀因案調職的警衛室主任陳敏華陸續晉升少將，正副侍衛長張捷、柳惠千等人更是避完風頭後皆重回國防部一線任職，等待再次升官發財。

當大家都逐漸淡忘這段難堪往事，國防部又遭爆料陸軍副參謀總長王興禮中將一行公務返國被查獲超量菸品，看來這些公部門長官根本沒學到教訓，也或許一直都是有功上司領賞，有過下屬頂扛，陋習積染已久難改，只要不是被起訴，謹記行政懲處，當年度就能找個績效補回，「功過相抵」重新復出，再出發。

想當初這些軍官入伍踏進黃埔軍校大門時，斗大的對聯寫著「貪生怕死莫入此門，升官發財請走它路」，口中宣誓的「不貪財、不怕死」，早就都不復記憶了！

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