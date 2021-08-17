大陸解放軍東部戰區突然宣布，8月17日東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台灣西南、東南等周邊海空域，組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。這種當天軍演，當天宣布的情況，可是從未有過。

解放軍「突發」演習，應有三個目的：

1.阿富汗情勢逆轉，台灣民進黨政府還是有恃無恐，相信美國還是會力挺台灣，蔡英文總統會見AIT台北辦事處處長孫曉雅時，還在談「好柿會花生」（好事會發生），完全不談阿富汗情勢。蘇貞昌也批評趙少康說：「今天有強國說要併吞台灣，我們一定守護這個國家，不像有些人，老是長敵人威風，減自己志氣」。顯然蔡政府對阿富汗變局無感，既然無感，解放軍就用軍演讓民進黨政府感受一下什麼是兵凶戰危。

2.美國參議院情報委員會約翰•科尼發布帖文說，美國在台灣有3萬名駐軍，比韓國2萬8千人還多。這雖然是錯誤的訊息，但是環球時報總編輯胡錫進卻回覆，若真如此，解放軍馬上發動攻台行動。解放軍演習等於是間接警告美國政客，不要對台灣有妄想。

3.外傳美國海岸防衛署和台灣海巡署進行聯合演練，雖然都是海警，卻有第二海軍稱號。特別是台灣外交部發布新聞說，台美已經進行海巡視訊會議，間接承認台美有海巡聯合演習的情事。

無風不起浪，解放軍突發性發布軍演，以東部戰區兵力在台灣西南與東南海空域進行演習，顯得有些突兀。中共東部戰區主要戰場應該在東海，如今卻跑到台灣南部進行軍演，這不只是威懾台獨，同時要嚇阻美日，不要介入台海戰事。

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