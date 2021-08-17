傻老婆等漢子，等到現在還等不到外國疫苗進來，高端疫苗卻蓄勢待發，逼得你不得不打。

年輕人心中這個恨呀！莫德納疫苗都被老年人給打光了，輪到他們要等到猴年馬月？新進來的一批莫德納是給第一線醫護人員打、還是讓老年人打第二劑、還是讓真正在賺錢養家活口的年輕輩們打的話題，已經在市井間擴染。

把這筆帳算到老人頭上是問道於盲、製造仇恨，老人家容易傳染，得了病全家遭殃，年輕人躲得過？怎不去問問打第二類的｢中央及地方政府防疫人員｣？範圍太廣了！包山包海，假借任何一個名目就可以施打，包括外聘人員、包括坐辦公室的｢小丁丁｣、包括施打率169%的食藥署...只要冠上防疫之名就能打上一針。

這已經成為國際笑話，包括英國女皇、德國總理、法國總統、日本公主無不按照年齡順序施打，台灣呢？有權、有勢、有關係的優先，防疫模範生早就降級，現在又出現如此離譜的行徑，讓外國人怎瞧得起台灣？

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