為何馬斯克要發展星鏈、蘋果要自研晶片？為何Google要推出Pixel 6、祖克柏要發展Metaverse、貝佐斯要上太空？我們如果從數位匯流的角度來審視，這些引領著全球網路科技人文發展的巨擘，他們背後的思考其實完全如出一轍。

數位匯流經濟是融合了硬體加軟體加內容應用，缺一不可，當創新應用遭遇到瓶頸時，這些巨擘們開始想著同一件事，未來5到10年的數位經濟，還能夠怎麼玩？

因此，有人從網路端，有人從硬體終端，有人從軟體端、內容及應用服務端，希望將現有的網路打掉重練。數位產業要成長，端靠兩大方面，其一當然是不斷擴充版圖，再來就是增加創新應用服務，可惜近年已鮮少令人驚豔的創新，當然就要仰賴版圖擴張。不幸的是，全球都漸漸吹起反壟斷的號角，美國如是，近日中國大陸重拳修理網路科技產業，相信大家也時有耳聞。

限於篇幅，我想多談些Metaverse及相對應的創新媒體內容應用。祖克柏預測未來5年，Facebook將從以社群媒體為主的企業，轉型為充滿數位化身的沉浸式虛擬世界Metaverse公司。祖克柏不愧是網路世代的巨擘，深知數位匯流必須是硬體加軟體加內容應用三位一體運作，因此拉攏微軟及Nvidia為其背書，相對於其他玩家，可謂是一記高招。

什麼是Metaverse？有人稱為元宇宙。相信很多人都聽過Second life（第二人生），Metaverse概念在當時就曾被提及。Second life是一個線上虛擬世界，在2006年末因主流媒體報導而受到廣泛的關注。它其實就是一款用戶端程式。遊戲裡的「居民」，可以通過數位分身Avatar與其他居民交流、參加集體活動、製造和相互交易虛擬財產和服務，甚至可以跟居民同居或結婚。重點來了，那這個2021年由祖克柏所提出的Metaverse跟2006年的究竟有何不同？我唯一的理解是，Second life 還是將實體人生當成First life，而祖克柏是想完全將虛擬當成First life，現實人生反而是Second life了。

兩個議題，第一，2006年的Metaverse只能說是一個虛擬的遊戲世界，除了娛樂功能，其餘都是假的，但是祖克柏想建構的Metaverse是要讓人們完全寄生其中，這意謂著「居民」無論食衣住行育樂都要在其中發生，早已超越單純娛樂層次。問題是，祖克柏即便有了硬體及軟體大廠的支持，他如何創造相關的龐大數位內容及應用，並且使得人們在其中可以得到足以支持其生存的理由？簡言之，就是活在線上比實體世界更能滿足人生？

第二，2006年的Second life裡的Avatar都是2D的，我們知道，使得實體參與者願意一直停留在虛擬世界的重要原因，是因為它們太過逼真，因為逼真才有祖克柏說的沉浸式的體驗感，這也是PS及XBOX遊戲能讓人上癮的原因。當時的Second life限於技術，也只能以類似卡通Q版的人物來當Avatar，當然也無法讓人產生身歷其境的感受，無法黏住用戶，這就是Nvidia的角色會介入的原因。

最近有個新聞標題很吸睛──全世界都被騙了？Nvidia CEO黃仁勳在發布會利用AI技術代替真身演講？故事是這樣的，在今年4月的GTC大會中，Nvidia執行長黃仁勳在某廚房中，介紹了他家的新產品。但時隔4個月，Nvidia卻自行透露，在當初的發表會中神不知鬼不覺地將實體黃仁勳替換成虛擬影像，足足4個月居然完全無人察覺。

我不得不說，它是一個非常成功的技術及算力宣傳的廣告，但，對於Metaverse而言，卻是一個反宣傳，怎麼說？

根據Nvidia的說法，要打造這樣的虛擬影片，整個過程動用了34位3D設計師和15位軟體工程師完成演出，至於用了多少GPU，已經算不清楚。簡言之，成本對一般人而言，是天價。

我認為啦，祖克柏想打造的Metaverse應該是一個人人可參與的世界，但一個需要如此昂貴的成本才能完成的浸潤感體驗，怕是會嚇跑地球上至少99%的居民吧？這不禁讓我想起前些日子也做足宣傳的太空之旅，當富豪們公布參與的代價是千萬甚至上億時，我們如何還能相信上太空是人類的新未來？

（作者為科技媒體專欄作家）