今年6月6日清晨，台北松山機場出現了一架前所未見的龐然大物，它是一架自韓國起飛來台的美國空軍C-17大型戰略戰術運輸機。其後獲知該運輸機帶來了3位一向友台的聯邦參議員，除了這些訪客之外並無它物。過去美國訪團來台多是搭乘行政專機，這次居然是超大型軍用運輸機，自然引人側目，也讓外界引起無限的遐想。

有人猜測上述運輸機來台，是為了一旦兩岸發生戰爭，美國用來「撤僑」之用，降落台北的機場是為了熟悉場地與演練。當時也有人認為是無稽之談，想像力過於豐富。然而，17日的《中國時報》頭版，報導阿富汗撤僑與撤軍的消息，在首都喀布爾機場竟然也停放著一架同型C-17運輸機；而在該機四周擠滿了想要逃難的阿富汗人民，讓人難以置信與甚覺驚恐的鏡頭是，有些人甚至攀爬至機輪起落架上，在該機升空之後掉落下來。

上述兩架降落在不同國家的同型運輸機巧合，讓人不得不產生不祥之兆的聯想，難道載來3位美國參議員的C-17運輸機，真的是在做老美撤僑的演練測試嗎？阿富汗這幾天的混亂局面讓人看了怵目驚心，戰爭的殘酷與悲慘鏡頭，再次呈現在世人面前。近日網路上瘋傳有將近8百名阿富汗人民擠在C-17運輸機內，將整個機艙擠得水泄不通，大家只為加速逃離，令人不勝唏噓與嘆為觀止。

在此次美國大使館撤離人員所派遣的直升機降落在喀布爾大使館屋頂平台，與越戰末期美大使館撤離西貢的場景完全相似，有媒體還特別同時刊出兩者以作為對比；而唯一不同的是前者派出的是較為大型的雙螺旋槳CH-47契努克直升機，而後者則是UH-1直升機。

戰爭是極其殘酷的，在台灣的我們，只有上一代或上二代，曾經歷過戰火及逃難的長輩才有刻骨銘心之痛。然而，久未歷經戰亂的台灣，享受慣了平安快樂的日子；但有些既天真又無知的年輕人跟著無知的政黨起鬨，甚至喊出「要打就來打啊？看看到底誰怕誰」的義和團式言語。難道非得等到炮聲四起、戰火臨頭時才要覺醒嗎？

美軍自阿富汗撤軍，大批難民家破人亡、流離失所，出逃國外前一天還在視察國防軍，要求軍隊保衛國家的總統及副總統相繼開溜，相信看在台灣人民眼裡，肯定會有很深的感觸。有外國媒體甚至直指對台灣應有所警惕與啟發。近日有綠委指出台灣跟阿富汗不同，強調我國不僅有軍事實力，同時位處第一島鏈戰略要地的台灣，美國絕對不會放棄我們。仔細想想，這些人可能騙得了無知的人民，還真騙不了自己！

（作者為大學英文講師）

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