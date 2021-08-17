最近我在「今日頭條」有個短視頻，在引發關注之外也引起不少質疑。有大陸朋友轉來並評曰：「老兄在捧殺大陸。」短視頻是我對中美關係走向的三個「預判」。

「預判一」是我早在15年前就預見了當時許多人尚未感受到的中美大博弈，並斷言這將是21世紀，至少是前半世紀的歷史主旋律；「預判二」是大約4、5年前對中美博弈性質的觀察，判斷將從當時的競爭發展為鬥爭，甚至不排除走向戰爭。此二預判或已成為事實或正接近事實，接下來第三個似乎更為大膽，即中美的世紀博弈最終將以中國勝出結束；這還不算，更引起質疑的是對於「在何種情況下，美國會投子認輸」的觀察與判斷。大家的意外與質疑是可以理解的，故擬藉此短文略述我的觀點與邏輯。

不妨就從一些新聞談起吧。最近有媒體報導，中國執政當局是有意以德國為對象學習「德國模式」。相信很多人對當年鄧小平講述的「摸著石頭過河」印象深刻。讓我們簡單回顧一下新中國1949年成立迄今「摸石頭」的歷程：一開始，幾乎百分之百照搬了蘇聯模式，走了30年，承認至少經濟體制是失敗的。 1979年鄧小平決定改革開放，在保留了部分公有制及規畫之外，基本轉向以美國為主的市場經濟體制，也兼採日、韓、台、港、星諸模式之長。摸了30年，中國果然在增長上表現出色，舉世矚目，但與此同時，許多社會、金融、環境、腐敗等各種發展問題快速湧現，住房、教育、醫療、都市等民生問題亦未盡完善。如何面對？北京的思路，分兩步走：

作為第一步，先在現有體制中求其完善。2012年中共十八大之後開始啟動「全面深化改革」，將過去僅集中於經濟的「不平衡」改革，擴大為覆蓋到包括經濟、社會、政治、文化及環生等「五位一體」的全面改革。

第二步，針對所謂的「美國模式」進行反思、檢討與矯正。比如，受美國影響，在宏觀調控方面，過於寬鬆的貨幣與財政政策是否疏忽了貨幣紀律與財政紀律？在民生領域公共政策方面，對「房子是用來住的，不是用來炒的」的住房政策、「職業教育及工匠精神如何與普通及學位教育取得平衡」的教育政策、「如何普及醫療服務及提高醫療品質」的醫療政策，及「如何在資源運用及可持續發展上取得平衡」的資源及環境政策等方方面面，有無可能在美國模式之外，比如德國模式中找到更好的經驗以資學習？

必須看到，這即是不斷摸著石頭過河的中國模式之特色與精髓，卻通常為一般人尤其是美國人所忽略輕視。

美國雖在20世紀的體制之爭中勝出，卻沖昏了頭，加上被福山教授「歷史終結論」的「捧殺」，上上下下，幾乎無人對美國體制早已問題叢生的事實有所察覺，還時不時以之炫耀驕人，此即美國的深層病源，並且還將囿於資本主義的本質，難以自我改革。相信必有一日，當美國無奈於一眾指標紛紛被中國超越之後，發覺連體制竟然也輸給了他們一向鄙夷的中國模式，應該就是美國自信全面潰決、投子認輸之時。

第三個「預判」確實大膽了些，但還是有邏輯可循的，讓時間來證明吧。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）