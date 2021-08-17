台灣苗栗地方法院110年度第2次法官會議將於8月19日上午由陳雅玲院長主持召開，將議決一項對於特定法官針對性極強的提案。提案內容如下：「修正《台灣苗栗地方法院法官事務分配要點》關於少家庭事務分配之相關規定，對於少家法庭不適任法官之退場機制，對於有嚴重疏失、嚴重傷害兒少權益之不適任法官，強制調動離開本院少家庭，予其他有意願及適任之法官擔任少家庭法官之機會，是否妥當，提請議決。」

《台灣苗栗地方法院法官事務分配要點》第10條關於少年及家事事務分配次序，即辦理少年及家事事務法官之擇定，係就非候補法官，依積點、年資、志願、抽籤各原則，依序選任。

此次修正《台灣苗栗地方法院法官事務分配要點》，並未針對各庭法官擇定做出統一規定，而僅僅針對少家庭，十分詭異，也就是要單獨改變少家庭的法官事務分配規則，不僅如此，提案內容還提到法官的退場機制與不適任法官的強制調動。

法規則的基本原理是「法律之前人人平等」，法規則是普遍性的規則，不可針對特定人訂定於其不利益的個別性法規則，就是所謂的個案立法禁止原則。少家庭法官之擇定有無其有別於其他法庭法官之特性，單就法官擇定的原則以觀，並不存在特殊的需要，因而並無單獨修正的必要。本件提案的另一個問題，則是關於不適任法官的退場與強制調動。

首先，不適任法官如是經過評鑑評議乃至於職務法庭之判決者，乃其有明確之指稱與內涵，如非依法認定之不適任法官，則我們不知道該提案是否意指該法院法官會議多數認定即為成立，然問題在於，法官會議是關於法院事務分配的行政會議，並不是有權依正當法律程序證據調查、認定事實和定罪量刑的司法程序，所以該一提案蘊含不適任法官認定的內容，顯然逾越權限而違法。

可能涉及違法而無效的行政規則修正提案，苗栗地方法院法官會議應當程序上不予受理，如果因為尊重院內法官提案權利，在實質審議後，依前述之法理也不應當通過。但該一提案個別修法之動機，即令人感到可議。直言之，該院少家庭法官周靜妮於今年3月23日為該院陳雅玲院長移送該院自律評議成立後，再經自律委員會移送司法院法官評鑑，至今法官評鑑仍在司法院程序進行當中，顯然該院部分同仁不耐程序羈延，所以發起新的攻勢，縱使提案不成立，院內或少家庭法官同仁也知悉案主當事人即為周靜妮法官，由法官會議針對周法官適任與否進行討論，形同公審，即已對周法官個人名譽產生公然之傷害，這種集體霸凌的效果，恐怕才是提案人提案的真實用意。

問題是，作為社會正義最後防線的法院，職司公正審判的法官們，竟然對自己的同仁施以如此霸凌的作為，身為法院院長非但不發揮領導角色，設法調解，還縱容一方恣意濫用法院公共資源和公開程序挾怨傷害他方，實在愧對自己的職務尊嚴和人民的信賴。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

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