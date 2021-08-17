阿富汗極端組織塔利班15日以迅雷不及掩耳的速度占領首都喀布爾，奪權成功，震驚全球。聯合國安理會立刻召開緊急會議，這對於美國在國際上的威信打擊甚大，未來是否會殃及兩岸關係？「今日阿富汗，明日台灣」的危機感也在國內引起熱議。阿富汗的局勢發展值得國人重視。

首先，此次美方完全誤判形勢。原本美方有意在撤軍後讓阿富汗陷入內戰，並已預期阿國政府軍必敗，因為他們都是雇傭軍，極缺乏戰鬥意志，只是未料到政府軍會如此迅速崩解。美國原計畫在塔利班掌權後再實施制裁，以便引發中亞與新疆的動盪，一方面可抽身專心對付中國與俄羅斯，進而地區動亂更可牽制中俄兩國，雙重獲利，但如今失算，圖窮匕見。

塔利班是阿富汗的激進基本教義派組織，他們反對世俗化，尤其限制婦女權益，手段殘暴。但至今塔利班的行動並未如以往，在圍攻喀布爾時，只以信心喊話就摧枯拉朽，長驅直入，這也顯示美國以重金培植的阿國軍隊早已聞風而逃。事後，塔利班還宣稱不會進行報復行動，想離開的人悉聽尊便，也同意女學生可上學，讓人感覺幕後有高人指導，以圖長治久安，但未來的發展還在未定之天。

正當西方各國倉皇逃離之際，中國大陸卻顯得從容，並未關閉大使館。由於阿富汗與中國接壤，同時中亞地區也是大陸一帶一路的重要通道，北京早就想建立阿富汗與中巴經濟走廊的通路與油管，但屢遭阿國政府與美國阻撓，再加上塔利班與疆獨關係匪淺，因而中方早已與塔利班有所協商。目前北京已開出條件，若塔利班可以建立聯合政府，穩定政局，且與疆獨畫清界線，中方就可正式承認其合法性，以便讓塔利班政權可打開國際地位，但塔利班是否如願以償，還需要觀察。

北京與阿國新政府並非沒有合作空間，尤其戰後重建乃雙方互利共贏的重要基礎，況且中方還一再強調不干涉內政，更不會重蹈蘇聯與美國的覆轍。因此一旦美方在對阿問題上陷入困境，不啻增加了中方博弈的籌碼，這自然可能會對台海情勢有所影響。以往美方反對陳水扁時期的公投，就是因為中美在伊朗與朝核問題上的合作。塔利班此次的勝利雖對新疆可能有所影響，但目前大陸應還可控制新疆的局面。

拜登16日發表談話捍衛自己撤軍的決定，但從結果來看，仍無法挽回美國的大國形象。拜登承認，阿國政府崩潰的速度之快超出他的預料，並指明「我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為此前途奮戰的意志力。」美方在阿富汗20年，竟然誤判阿國政府軍的士氣和實力至此，難免令人對美國的情報能力有所質疑。以此推斷，美國對中美、兩岸軍事實力的判斷是否也會失準？我們也該捫心自問，一旦兩岸發生衝突，台灣的奮戰意志力又如何呢？

此次美國的潰敗，再次證明所謂普世價值的局限性，否則美方培植阿國政府20年，民主的價值還是不敵當地神權的影響。況且，德國與一些歐洲國家政府也開始檢討，如此緊隨美國的步調，付出巨額代價，最後換得一場空，還要面對未來可能的難民問題，確實失算。蔡政府的國安團隊面對阿富汗的變天，更應審慎評估美方在台海衝突時支持台灣的能力。阿富汗就是一面血淋淋的鏡子。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任教授）