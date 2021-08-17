由於聯亞疫苗沒有通過衛福部食藥署的緊急使用授權（EUA），因此副總統賴清德決定要將手臂留給高端疫苗，而總統蔡英文則早已表明會接種高端疫苗。國家正、副元首都施打連第二期人體試驗都沒有完成的高端疫苗，這樣妥當嗎？沒有國安疑慮嗎？

眾所周知，為了安全考量，總統和副總統向來不會搭乘同一班飛機。事實上，別說總統、副總統不同機，行政院長的交通安排也會與總統和副總統錯開。此外，高階將領和政府高層出訪時的交通工具也都儘可能採分散原則或是交叉乘坐，就是基於安全考量。

總統、副總統的健康安全事關國家領導，當然必須極度謹慎，不搭同一班飛機，只是例子之一，擴大來看，任何有一丁點風險集中的可能性，都該避免。

以這次的新冠疫苗為例，美國總統拜登兩劑都是接種輝瑞疫苗，副總統賀錦麗兩劑都是接種莫德納疫苗，不論他們為什麼如此安排，但這麼做是對的，畢竟接種疫苗多少都有點風險，站在分散風險的角度，理論上，總統和副總統確實應該要施打不同廠牌的疫苗比較合理。

相形之下，蔡英文和賴清德同時都要接種高端疫苗，實在令人不安。較之國際疫苗，高端疫苗並沒有真正進行完整的疫苗試驗程序，甚至連二期試驗解盲都還沒有完成。衛福部長陳時中就公開表示，因為高端沒有做第三期人體試驗，所以沒有保護力數值。

而高端疫苗本身的說明書也明白表示「可提供的保護效期不明，仍須由進行中的臨床試驗進一步確定。」不但如此，說明書還提及，65歲以上的老年人、有共病症者、人類免疫缺乏病毒（HIV）抗體陽性的族群，中和抗體效價較低。多位傳染病學者就認為，高端的EUA審查結果存在多項疑點，強烈建議食藥署應要求高端做更充分的說明。

至於高端在巴拉圭申請臨床試驗後，申請正式藥證的機會有多高，陳時中似乎也並不敢給予正面的回應。他坦言，高端的第三期臨床試驗僅有1000人參與，「若以FDA現在的標準，可能難以取得國內的藥證。」

蔡英文的生日為45年8月31日，中央流行疫情指揮中心認定1956年（民國45年）12月31日以前出生的人，就屬65歲以上的長者，也就是高端疫苗施打後「中和抗體效價較低」的族群，因此，要不要接種，蔡英文當然應該要慎思。

接種疫苗為的是降低染疫或是染疫後轉變為重症的風險，目的其實很單純，然而，在民進黨蔡政府的操作下，接種高端疫苗竟然已經和「愛台灣」畫上了等號。難怪這幾天臉書等社群媒體上經常有人以一種近乎炫耀的口吻，宣布他已預約到高端疫苗云云，彷彿選擇了高端後，台灣價值馬上就大大充值了，這種義和團式的愛國主義實在很不健康。

一手炒作出這種社會氛圍的蔡英文，向來愛以「辣台妹」自居，不選擇高端的空間似乎確實不大。然而，疫苗施打攸關總統和副總統的健康安全，更涉及國安，不是蔡英文和賴清德個人的事，他們沒有權力任性為之。

決定施打未經科學驗證有保護力的疫苗，蔡英文、賴清德等於同時陷自己於染疫風險中，有違人民的託付，實在是太不負責任了！

（作者為資深媒體人）