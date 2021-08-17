教育部上個星期公布高中以下補習班工作人員疫苗施打率為69%，相較全國疫苗接種率，這個數值實在是高得嚇人，也令人懷疑，疫苗如此短缺，教育部哪裡弄來那麼多疫苗讓補習班人員施打？

立委在深究之下發現，原來教育部根本就是在騙人。正常計算疫苗施打率時，應該以造冊人數作分母，教育部卻以「疫苗供給數」作為分母計算，中央流行疫情指揮中心供應的疫苗數量，遠小於補習業的造冊人數，因而出現那麼高的施打率；後來教育部將疫苗施打率「調整」為54%，但這個數值仍是全台冠軍。

實際上，補習班從業人員造冊人數計7萬6千餘人，目前完成接種的人數為9千餘人，接種率僅12%，只有教育部公布數字的1/6左右。

教育部不知道該怎麼計算疫苗施打率嗎？想必不是，他們恐怕是為了讓數字「更好看」，才故意用這種計算方式混淆視聽吧！其實，用虛假的數字掩蓋疫苗施打的真實情況，教育部只是有樣學樣，指揮中心才是始作俑者。

蔡英文總統說「希望7月底之前疫苗覆蓋率可以達到25%」，因此指揮中心發明了「劑次人口比」，把第1劑接種率和第2劑接種率加起來，如此一來覆蓋率當然就提高了。

目前新冠疫苗的劑次人口比為42.13%，其中完成第1劑的人有39.21%，完成第2劑是2.91%。無論是42.13%或是39.21%，看起來似乎都還不差，但國際是以完成第2劑的人口數計算疫苗覆蓋率，若依此標準，那台灣還差得遠了。

當然，指揮中心也可以學學教育部，以目前疫苗到貨量1100萬劑、接種982萬劑次計算，則台灣的疫苗接種率為89%，立刻笑傲國際！