民進黨治國本事半吊子，搞認知作戰卻有全套本領，從洗腦到愚民，從哏圖到網軍，從綠媒到名嘴、網紅，事事出動，時時出征。由政府預算補助並任命主要幹部的中央社，更成為民進黨如臂使指的宣傳工具，配合蔡政府與民進黨的宣傳工作不遺餘力，毫無底線，置新聞機構的專業倫理與規範於不顧，成立即將百年的中央社，專業表現與媒體尊嚴受到嚴重的糟蹋。

民進黨收編後公信力直落

近年中央社經常為了遂行政治宣傳，罔顧新聞專業精神，因而倍受非議。最近兩起涉外新聞竟遭當事國當頭棒喝，丟盡台灣新聞從業者的顏面。第一件是中央通訊社採訪即將卸任的德國在台協會處長王子陶。王子陶在採訪中表示，台灣購買BNT疫苗是商業行為，由於輝瑞將台灣分銷權授予上海復星醫藥，因而出現一些問題。他並沒有說是中國在阻擾，但中央社英文原文寫成「台灣申購BNT疫苗遇到問題因為中國的介入」，大大改變了王子陶的原意。

另一起事件更嚴重，中央社援引Facebook頁面和台灣海巡署的消息稱，一艘法國海軍艦艇在彰化海岸附近。法國軍方隨後駁斥中央社的報導不實，其他媒體多方調查，未發現任何法國海軍艦艇在台灣西海岸航行的事證。

中央社成立於1924年，1949年隨國民政府遷台後，扮演國民黨與國家通訊社角色，以多種語言代表台灣向世界發聲，長期以來恪守新聞專業規範，在國際間建立一定的公信力，6年前被傳播學者和新聞從業者評為台灣最具公信力的網路媒體。不幸的是，民進黨執政後，透過幹部的任命權與目的事業主管權威，竟將中央社收編為政府與民進黨的宣傳機構，相關主管也極盡配合。

近期有關新冠疫情的新聞取向，充分顯示中央社已淪為宣傳機關。5月疫情大爆發前，西方國家媒體對台灣讚譽有加，中央社製作了一幅世界地圖，標出不同國家媒體如何「借鑑台灣」，聲稱台灣「武漢肺炎」的防疫佳績全球讚譽。

5月中國內疫情大爆發，西方媒體跟著變臉，紛紛以令台灣人難堪的評論與字眼論述台灣防疫潰堤的慘象與原因。中央社變得一字不報，反過來批判作負面報導的媒體，比如《亞洲週刊》「防疫八宗罪」的分析報導，被中央社引述民進黨不知名人士指控「以認知戰，打擊台灣防疫士氣」，隨手扣上「共產黨宣傳工具」的紅帽子。對《亞洲週刊》的指控全部都標明「民進黨」，中央社簡直是自甘將國際通訊社降格為民進黨的傳聲筒。這類幫民進黨政府作宣傳與反宣傳的「新聞」處理方式不勝枚舉，中央社公信力直直落，近年排名已掉入台灣網路媒體十名以外。

讓台灣名列無知國家前茅

民進黨將中央社列為認知作戰的部隊，不惜違背黨政分立原則，強取國家通訊社為己用，透過指揮與獎賞機制運用自如。中央社一半預算來自政府，配合政府傳播工作在所難免，但總要有起碼的底線及專業堅持，中央社顯已喪失新聞專業靈魂，陳長文律師痛陳「不但丟中央社董事長、社長、總編輯的臉，丟民進黨政府的臉，也把中華民國國民每一個人的臉都丟盡丟爛了」。在國內新聞上為所欲為或許無人能牽制，現在連涉外新聞也糟蹋專業規範，迫使外國機構抗議，真是丟盡台灣人的臉。

除了國家通訊社被迫扮演政黨文宣部的角色，在民進黨蘿蔔與棍棒交相利用之下，台灣的傳統媒體、名嘴、網紅絕大部分已經改姓為「黨」，其所豢養的網軍更是橫行肆虐。在宣傳與反宣傳的戰場上，執政當局神勇無比，橫掃一切，致使台灣許多民眾已淪為腦殘的順民，無法明智行使公民的主權者角色。據英國「易普索莫里」在去年9到11月針對40個國家兩萬多名16到64歲受訪者進行的一項「無知指數」的調查，印度是「無知國家」冠軍，大陸與台灣則分列「無知國家」全球第2名、第3名，這就是民進黨政府在台灣內部大搞認知作戰取得的出色成績。