第二條，就是從宜昌仰攻三峽。這是日本人最先考慮的方案，從淞滬戰爭開始，當日本人被國軍牽著鼻子不得已改由北向南為由東向西開始，日本人就認為，只要沿著長江逆流而上，到達宜昌，從宜昌攻入三峽，就可以直取重慶。更河況當時，國軍的水軍已經全軍覆沒，日本人已經完全掌握了長江水道的控制權，有了這條黃金水道，日本人可以從上海調兵，沿水路直接把軍隊和武器彈藥運到宜昌。但日本人顯然低估了三峽的防禦功能，更何況國民政府在三峽兩岸部署了重兵，日本人在宜昌打了幾仗後，發現要從這裡打入重慶只能是白白浪費生命，更何況日本人已經兵力不足了，於是就放棄了這一條路線，轉而尋求第三條路線。

第三條路線到底有沒有呢？還真有，日本人也找著了。日本人發現，如果由岳陽往南，先占領湖南，再由湖南沿湘桂鐵路南下進入廣西占領桂林，繼而占領柳州，柳州這裡正好有一條黔桂鐵路直通貴州的都勻，而都勻離貴陽僅咫尺之遙，一旦進入雲貴高原，就可以由貴州進入四川。

湘桂鐵路和黔桂鐵路都是戰時搶修的鐵路，主要目的是為了突破日本人的封鎖。在日本人控制了長江沿線後，緊接著控制了中國沿海線，中國的戰略物資只能通過陸地運進來，這其中最主要的通道就是廣西到越南的陸路，以及雲南到緬甸的滇緬公路。但湘桂鐵路和黔桂鐵路修通後，日本人首先看到了戰機，準備沿這兩條鐵路打到貴陽。

從秦始皇統一中國開始，到後來漢武帝征討西南，以及三國時諸葛亮平定南中，都是從四川進入雲貴，這條道路已經存在了兩千多年。反過來，從雲貴居高臨下，進入四川更容易。具體來說，從雲貴高原去往四川有兩條路：一條走貴陽往北，過畢節，沿赤水河而下，到達四川盆地的瀘州；另一條，從昆明出發，沿普渡河進入金沙江，再沿金沙江而下，到達四川盆地的宜賓。瀘州和宜賓都在長江邊上，而且在重慶的上游，從這裡既可以進入四川腹地，更可以順江而下取重慶。

所以在抗日戰爭時期，貴陽就是重慶的南大門，如果貴陽有失，重慶難保。日本人選擇這條路，雖然有點繞，但不遠也不險，再加上武漢、岳陽都在日本人手上，打下湖南就和湖北連成一片，後勤補給也不是問題，於是日本人轉而向南，直逼長沙。

三次長沙會戰是中日戰爭的轉捩點。在武漢、南昌相繼失守之後，長沙成了屏障整個中國大後方的前站，從1939年9月到1944年8月，日本人集結兵力，先後四次對長沙發動攻擊。其中前三次中國取勝，這是中日開戰以來，中國取得的第一次重大勝利，極大地鼓舞了中國軍隊的士氣，打破了日本人不可戰勝的神話，也極大地挫傷了日本人的銳氣。也正是在長沙會戰之時，日本的傷亡比例開始超過中國。

與此同時，日本人轟炸了美國位於夏威夷的珍珠港，美國被迫捲入第二次世界大戰，成了中國的盟友。（待續）