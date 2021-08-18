模糊本是想維持現狀，但當一方堅持破壞現狀，其他兩方也難繼續保持現狀。現狀本來是和平，現在，和平將被打破，模糊帶來了危險，美國也如此宣稱。

美國人在四十年前，已想把中國分裂的現狀弄得更清楚點。她宣稱她艦隊的防衛線是台灣海峽中線，金門、馬祖這些離島自然不屬在內。她勸蔣介石考慮放棄這些離島，它們跟大陸太近，與台灣又太遠，難守易失。六十年代初，尼克森與甘乃迪的電視辯論，就談到金馬問題，尼克森主張維持，甘乃迪主張放棄。如果蔣介石想台灣獨立，他自然不能再佔著這些島嶼，這就如夏威夷獨立了卻仍佔有美國舊金山灣內的天使島一樣的荒謬。可是蔣介石要的是統一中國，他視這些島嶼是反攻大陸的跳板，是他的反共基地。他把這個跳板給挖空了。金門有世界上最密集的坑道，號稱固若金湯，這種戰術上的防禦性似乎與蔣介石戰略上的攻擊性相矛盾。但他看到的金門不只是一個軍事堡壘，它更是個精神堡壘。它是與祖國大陸的心裡聯繫。金門，成了他與中國的臍帶，他要牢牢把它守住。在這點共同瞭解上，對岸的中國主政者，也不想把這臍帶斬斷。

一九五八年那次砲擊，反而是把美國設下的冷戰封鎖線給引到大陸的沿海，美國雖然爭辯是否應明確宣示只應限於台海中線，但最後仍是模糊了下來。金門、馬祖是屬於中國，但哪一個中國？只有等一個中國成了問題時再去考慮吧！

蔣介石常回到這些島上，召集那些他從大陸帶來的軍官，鼓勵他們的士氣。號召他們要「勿忘在莒」，不要忘記了他們反攻復國的使命。他有時同他的兒子坐在這個島上，眺望對岸的大陸，懷念他的家鄉。雖然，他再也沒能回去。一九七五年，他在台北去世。他的棺材是放在一塊石座上面，那是「暫厝」。他要等中國統一，葬回中國。

他的兒子蔣經國繼承了他的家業，當砲聲沈寂下來，反攻的夢想放棄以後，他專注於建設台灣。他給台灣帶來了良好的經濟發展，政治改革也逐漸展開。他開始大量引用本地人進入政府，也維持一個廉潔的政府。諷刺的是，這倒與他早年的共產黨教育有關。他還提拔了一個早年的共黨傾─李登輝，做他的副手，因為他認為在諸多的台灣人中，這個人最能堅持「中國統一」的觀念。

他把口號變了：「三民主義，統一中國」。他說，他要與大陸做制度的競賽，統一，不光靠武力，當然，他絕沒放棄武力。

八十年代，這種標語出現在台灣的各角落，現在，只有少數留了下來，這是最大的一塊，在金門。

當然，這也不完全是文字遊戲。中國大陸已從極左的政治路線修正過來，她宣稱要走改革開放的道路。台海的穩定對此很重要。一九七九年中美關係正常化，中國宣稱採用和平的手段完成國家統一，只要承認一個中國，一切都好談。台灣可以保有她的制度和軍隊，內戰可以談判結束，大陸願與台灣充分合作，甚至借重台灣經驗。只要台灣不走獨立。這就是鄧小平提出來的「一國兩制」方案。（待續）