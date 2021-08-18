在上海已工作十年，總結起來，十年歷程，年齡從20+到30+，職業從互聯網產品經理跨行到健身教練，心態從涉世未深到思想成熟，自我認知從模糊到堅定，最重要的社會青春就這樣留在了上海。

初入上海

大四期間我就去了上海實習，當時並沒有刻意選擇城市，算是因緣際會吧。實習期間，租的是一個月300塊人民幣的閣樓房間，一個閣樓又被隔出了5個小房間，我住的是靠近廁所的一間，斜斜的屋頂，沒有窗戶，只有一張床，一個書桌和凳子，夏天房間悶熱，只能打開一點門縫透透氣。

有一次發現隔壁一男的去洗手間時，從門縫朝裡看，嚇得我以後再熱都不敢開門了（那時候對環境的忍耐力匪夷所思）。

閣樓上還有一對母女共擠一個房間，阿姨熱心會主動聊天，有時煮粥會盛一碗放在我的桌子上，後來更熟悉了之後，跟著阿姨去聽過玫琳凱的講座（阿姨是做玫琳凱直銷的），也被「慫恿」去做直銷，當然最後沒有成行，但對當時只知工作，不知其他的我來說，那些關於女人，生活，情感，打扮的演講算是我的重要啟蒙，我逐漸開啟了工作之外，對審美和生活的視角。

比較痛心的是，實習一年省吃儉用攢下的第一筆社會工資，被一個詐騙電話給騙走了，第一筆金哪，我想殺了自己的心都有了，當時為了懲罰自己，一個月步行一小時上下班......

剛畢業時的工作感受比較順利，主要是因為「無知者無畏」吧，想的少，拚命向前就好了，計較的也少。

實習時我還是一名程序員，正式工作時便乘著「產品經理之風」轉為一名產品策劃了，那時候轉行這麼簡單，或許是因為得到的少便無所顧慮，10年後的我再次轉行時，便沒有這麼輕鬆了。

當時的工作狀態也是最激情的階段，自願加班，一心撲在個人成長上，雖沒有長遠規劃，但當下的節奏卻被自己控制的異常緊張，不允許自己放鬆任何一刻，要麼工作要麼思考，所以年紀輕輕我卻有了一副苦大仇深的成熟樣。

還有個好玩的，那時候流行過一陣成功學，於是激情澎湃的我被點燃了，我自製了一個PPT，興沖沖在部門內部會議上做了個演講，不過入坑後我唯一的行動僅限於此，並沒有做其他出格的事，像「轉行做一個演講家」這樣的念頭也只是在頭腦中盤旋，告訴了幾個好友並且被嘲笑愚蠢之外，並未付諸行動。

之所以提起這個，是因為那時候儘管幼稚，但恰好幼稚，對人生也充滿不局限於當下的奇思妙想，那些對可能性的好奇，就是生機勃勃的能量，當時對著眾人宣講的勇敢，一廂情願表達自我的天真勁兒，以後幾乎都沒有了，察言觀色，學會沉默，不知是不是一種成長的進步。

天真了一年，也激情了一年後，從第二年去了第二家公司開始，工作狀態便陷入了另一番局面，那就是與外界規則和節奏要求，進行的長久的心理對抗，這種對抗延續至今。

這不是我想要的生活

當我涉世漸深，不甘心只做一個工作狂，開始期待更多的生活內容時，發現控制這個節奏的開關不在自己手裡了。應該說第一年的行為意識都是出於前期教育延續的朦朧的慣性，但自第二年，我開始思考，對抗，認知自我，開始了對生活的探索，也開始了深刻的痛苦。

第二年的工作直面CEO匯報，CEO又是一個細節控，不分大小都要審核，所有產品經理都是實現老闆需求的工具人，僅應對上層需求已經應接不暇加班加點，週末也要隨時接受老闆的詢問，何談獨立思考的時間和精力，這一點也造成了兄弟支持部門的強烈對抗，公司氛圍嚴重壓抑和內耗。

我朦朧地感受到「這不是我想要的生活方式」，但那到底是什麼，我給不出具體的想像，一年後，巨大的能量內耗讓我必須終止這樣的狀態，我再度裸辭了。

辭職後，我花了一個半月徹底放鬆，去了雲南旅遊十天，回來後閉門看書，看親密關係，親子關係的雜書，偶爾外出聽講座，那一個半月的時間沒有做任何有產出的正經事，但充實的感覺讓能量又回到身體裡，我的精神又復甦了。

更重要的是，這段時間汲取的雜亂內容讓我有了更清晰的人生定位：工作並不是我的全部，我想要更豐富的生活內容。

找工作的過程很艱難，花了一個半月時間才拿到offer，公司文化親和，同事融洽，節奏適中，但恰好是在這樣一個相對寬鬆的遊戲規則裡，我觀察到自己並不喜歡做產品經理，對商業沒有興趣，對產品沒有執著，在一次次的產品討論會後，我對自己正擔負著一個不適合的角色，生出了愧疚之感。

這個念頭在上一份工作中已有跡象，但仍心存疑慮，這一次我十分堅定自己必須去探索其他出路，否則人生的愉悅感就會在應付一個並不喜歡的工作中毀掉了。（小女子走江湖/山東煙台）

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