拜登政府決定自阿富汗撤軍，塔利班迅速進駐首都，掌控美國撤軍後的阿富汗局面。從阿富汗內部權力平衡來看，塔利班是否能完全控制阿富汗，還要看基地組織，以及其他叛亂團體之間是否達成妥協，否則可能會有一段時期或相當時期的內亂或內戰。

阿富汗的親美政府之所以會瞬間瓦解，台灣各界反應普遍不是那麼關切，當然有些言論迅速提出警語「台灣不可完全相信或依賴美國」，因為美國隨時有可能抽身而退。其實，台灣無論朝野政黨都親美，老百姓也親美。就過去民調顯示，當中國大陸用武力犯台時，相信美國會派兵的高達六成以上；反之，美國內部民調卻有五成五的美國人，反對美軍介入台海戰爭。

阿富汗案例之所以特殊是因為美國派兵是為打擊極端組織，當「911事件」後，美國為本土安全，把消滅恐怖主義列為最高國家利益。尤其是阿富汗的蓋達組織領袖賓拉登被認為是策劃911攻擊世貿大樓的元凶。美國最後擊殺了賓拉登，擊潰蓋達組織，這可以說是全球反恐戰爭戰術上的成功。但是，美國在徹底消滅恐怖主義溫床戰略上犯了極大的錯誤，不僅僅在阿富汗，伊拉克、利比亞都一樣犯下戰略錯誤。

美國在擊殺賓拉登之後相信巴基斯坦不會援助基地組織、塔利班，以及其他恐怖組織。但巴基斯坦基於自己在南亞的國家利益，仍持續不斷地支持塔利班、基地組織及其他極端恐怖主義份子。而美國也錯誤地認為塔利班、基地組織是可以談判及共同合作重建阿富汗的夥伴。川普時代更犯下絕大錯誤，在沒有知會盟國及北約等35個國家下，逕自把駐阿富汗的美軍降到2500名的限額。在美國政府沒有絕對軍力支持下，不僅使北約各盟國心寒，也使得援助阿富汗政府的經費及支持，時續時斷。而阿富汗政府的貪污腐敗無能及國家安全部隊和警察的訓練不足，能力薄弱，更加深了阿富汗政府在人民心中不信任感，致使基地組織及塔利班能夠持續不斷地成長、壯大。

美國在阿富汗20年戰爭裡，花費近1兆美元，超過2300名美軍人員喪生，另外有兩萬多人受傷，而大約有五十萬阿富汗人死傷，成本消耗極大，致使民意也不支持政府再繼續陷入阿富汗的泥淖中。終於使得拜登做出決定，完全從阿富汗撤退，最終使得在美國扶植下的當權政府全面崩潰。

綜觀阿富汗的案例，過度憂慮台灣前途的人一定會大聲疾呼美國對台的安全承諾，並過度相信中共打過來美軍一定支援，這恐是「迷思」。國家安全必須要靠自己，政治內部穩定不可腐敗才是根本之道。選出清廉有能力的政府，不輕易挑釁中共，才是台灣安全的最佳保障。

（本文作者為台北市立大學通識中心兼任助理教授）

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