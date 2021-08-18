因應台灣COVID-19疫情趨緩，加上澎湖常住人口疫苗涵蓋率超過75%。澎湖決定自16日起暫停入境快篩，並宣布自18日起取消餐廳內用隔板、社交距離限制，縣府強調為了讓民眾恢復到正常生活，雖然鬆綁但其餘實聯制等防疫措施仍不懈怠。至於全國於23日是否降級或繼續鬆綁部分場所的呼聲也日漸升高，日前指揮官陳時中坦言，觀察時間還是不夠，但是特定區域的鬆綁，若指引可行會認真考慮。

筆者日前到澎湖旅遊，目睹離島地區旅遊餐飲產業的慘況，希望指揮中心能考慮針對金馬澎湖離島實施試行鬆綁，一方面挽救離島相關產業，一方面也可以評估未來大規模鬆綁解封可能帶來的問題，以及提早防範。

筆者於8月中旬到澎湖旅遊，住在友人經營的民宿，該民宿總共有12個房間，但友人說自6月19日疫情提升到三級警戒以來，民宿就完全沒有客人，筆者11日入住4天，也只有我一個房客；當天中午到馬公市準備吃午餐，幾乎所有餐廳都沒有開放內用，好不容易找到一間餐廳，在用餐一小時中，前半小時只有我一個客人，之後才有另外兩人進入用餐，而該餐廳內外場將近10人，業者說這種狀況已經苦撐一個半月了，因為要梅花座且用隔板，很多家庭聚餐都不方便，有的人或許買回家吃，但是更多的消費者就乾脆在家自己做。

第二天我預約了「台灣好行」觀光巴士，上車後才發現遊客包括我只有兩人，導遊說我們是一個半月以來僅有的旅客，我們行程從通樑古榕、大果葉玄武岩石柱、二崁、小門回到跨海大橋等熱門景點，幾乎只有我們一輛旅遊巴士，在各景點拍照也幾乎空無一人；第三天我獨自搭交通船到虎井嶼，整個上午我走遍了各個景點，也都只有我一個人，走到虎井碼頭的小店和賣魚湯的老闆娘聊天，老闆娘說已經有很長一段時間沒有遊客，所以也就沒有煮魚湯，因為根本賣不出去。

這兩天看到指揮中心考慮對特定區域鬆綁，但據了解這可能是針對行業場所做檢討，筆者建議不妨考慮金馬澎湖等離島做鬆綁，理由有以下幾點：

一、金馬澎湖與本島隔絕且人口有限，萬一有疫情爆發，旅客必須搭乘船或飛機才能離開，無法自行開車移動，這些離島可以立刻封鎖做全面檢測。

二、金馬澎湖主要產業就是旅遊觀光餐飲業，長期維持警戒，對這些產業影響最大，對家庭生計衝擊也最大，如果試行鬆綁，可以挽救這些地方與產業。

三、離島旅遊觀光旺季通常到10月中以後就已近尾聲，還來不及產生大規模的「報復性旅遊」，造成人流爆發的可能性也較低；即使人潮過多，也可以透過船隻與飛機航班做總量管制。

四、旅遊觀光旺季之後，讓離島餐廳用餐不受限制，以及維持離島會議展覽正常運作，也可以維繫餐飲業基本的營運。

以上建議雖然有風險，但是因為目前疫情已經趨緩，加上澎湖疫苗第一劑注射覆蓋率高，指揮中心可以認真考慮針對離島地區做試行解封，如果試行鬆綁引發疫情，再針對本島逐步鬆綁，也可以真正挽救國內觀光旅遊餐飲業。

（作者為退休教師）

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