阿富汗情勢急轉直下，美國總統拜登扛起責任，堅持撤軍決策無誤，不會將問題留給下一任美國總統。拜登說:「美國軍隊不應該、也沒有辦法為不願為自己而戰的阿富汗軍隊而戰、或是犧牲」。

拜登說得正氣凜然，不過，家鄉遠在太平洋彼岸的美國軍隊為什麼會跑到西亞中東邊緣的阿富汗作戰呢？拜登沒說的是，是因為美國先侵入他國國土，才會導致911恐攻，也才有2001年美軍進入阿富汗捕抓911恐怖攻擊首腦的後事。那麼，美國既然在2011年就擊斃了基地組織首腦賓拉登，為什麼遲至10年後今天才要撤軍？美軍陷入阿富汗戰爭，從頭到尾都是主動為之，撤軍也是主動為之，怎麼到了拜登口中竟然成了「為阿富汗而戰」？

美軍侵入阿富汗20年，從來就是為美國的利益而戰。耗費巨資豢養阿富汗政府軍，是為了要維護美國在阿富汗的長期利益，與塔利班和談撤軍，也是基於美國整體利益所做的決策。哪裡是為阿富汗而戰呢？

喀布爾重演1975年西貢大逃亡情境，台灣許多人不免有「昨日越南、今日阿富汗、明日台灣」兔死狐悲之嘆。台灣不同於阿富汗，相同的是，美國軍隊不會為不願為自己而戰的軍隊犧牲，不論那是美國卵翼下的阿富汗軍隊，還是國軍。

進一步說，無論同不同意「昨日越南、今日阿富汗、明日台灣」之說，都是以美國利益為主體，以美國思考模式論事。台灣若不想淪為「昨日越南、今日阿富汗」，必須及早跳脫跟著美國走的思維模式，盡早醒悟---美國所謂正義，未必是正義，甚且可能是邪惡；美國的利益，不是台灣的利益，甚且可能是台灣的毒藥！將台灣的利益，錯置在美國國家利益之下，只要美國利益的定義稍作改變，「明日台灣」就將陷於萬劫不復之地。

（作者為專欄作家）

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