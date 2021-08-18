拜登日前宣布，將在今年年底召開民主峰會，邀集世界各民主政體的領袖共襄盛舉。會中將就對抗威權、打擊貪腐，以及促進對人權的三大主題進行倡議。台灣有些媒體就在揣測，因為美國國務卿曾答應過，所以台灣不知道會不會有機會在這次受邀出席。

先不論布林肯當時說會邀請台灣，到底是因為台灣號稱是「民主」政體，還是另有美中台之間的政治角力與算計，但從蔡政府自2016年上任，到2020年連任以來的表現，光是「對抗威權」這一塊，蔡政府就表現得不及格。最明顯的例子就是疫情之下的指揮中心。尤其越到了後期，陳時中和指揮中心種種防疫政策上的一意孤行，就越加明顯、更加專斷。

在這邊真的不得不岔開來讚嘆台灣人的素質和防疫意識。因為不只外媒早就已經大幅報導過，連在台灣的外籍勞工都感嘆，覺得台灣人怎麼真的這麼乖。不管政府下了什麼政策，只要是為了防疫大家就算犧牲自己權益都願意忍痛配合。可是反觀我們的政府，真的有用同等的尊重在體恤老百姓的辛苦、替老百姓把關嗎？

陳時中日前還在說華航諾富特案只是群聚，跟後來羅東、萬華爆發的本土疫情都無關，所以「3+11」不是破口。但民眾就想問，所以那個「3+11」的會議記錄到底出來了沒有？說「3+11」不是破口，到底是背後真的有科學證據支持，還是只想為陳時中當初說他全權負責的決策找一個開脫？

從基因定序看起來，「3+11」跟後來的本土疫情似乎不能完全分割。指揮中心雖然說基因定序不準，因為後來台灣流行的都是英國變種病毒，所以要看疫調才能確認案與案之間的關連。可是要不是從境外移入，台灣哪裡來的英國變種病毒？那如果是境外移入，指揮中心現在又怎麼可以這麼肯定地說，「3+11」不是破口？如果「3+11」不是破口，什麼才是破口？難道指揮中心真的都說不得，非得要用這樣一言堂的方式，堵住民眾對於「3+11」政策當初可能思慮欠周的檢討與指教嗎？人民是國家的主人，還是敵人？

日前有台灣的學者就在說，雖然有人批評蔡政府、蔡英文專斷獨裁，但專斷獨裁也未必不是一件壞事，因為至少這個執政者還有在做事、做決策，不然有些國家就是沒人想幫人民做決定、也沒人需要負責。但不知道這麼說的學者有沒有想過，既然是一個民主國家，其實如果沒有人敢出來做決定、沒有人有權力替其他人做決定，本身就是一種決定了。那是因為在民主體制裡的每一個人都是平等的。你很重要我也很重要，如果不是科學邏輯之下一翻兩瞪眼的真理，那我們就應該要互相理解、互相尊重。

如果照現在政府這樣一意孤行，難道不是走回以往舊封建、舊威權的老路嗎？

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※