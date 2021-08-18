共機無視國軍正飛彈實彈射擊，多批次、多空域直接插進西南靶區。從7月28日起至8月17日，共軍幾乎沒有擾台演習，為何21天之後再度演習？ 很明顯，必然是台灣方面做了「不應該做」的事情。

首先從聯合作戰的觀點來看，千萬不可忽視任何一項軍事行動，運-8等機群進入西南防空識別區絕不會是單一行動，後方空中、水面、水下支援兵力必然已經待命，空軍戰機攔截，面對的是共軍聯合作戰架構;講得難聽的，這不是先勝的局面。

其次，最近台灣方面做了什麼不該做的事情？必然是美台海巡合作。海巡同時具備軍人和員警身分，無論是軍事作戰或是海上執法特別是漁業執法，都代表政府的意志。台灣在海面上與3個國家發生過漁業衝突：日本、菲律賓、中國大陸。

美國可以搞定日本和菲律賓，台灣可以搞定中國大陸，台灣方面對於大陸漁船從來沒客氣過，對於日本和菲律賓可是喪權辱國，廣大興漁船命案就是例子。美國當然不會放過這種有利局面，要是台灣和大陸漁船真的發生衝突，美國更有理由以調人立場介入，怎麼看都不會輸。

講得好聽，是美台進行IUU漁業合作，講得難聽的是美國以雙邊海巡合作把台灣推向美中衝突火線。

最糟糕的是，美國打算擴大雙邊海巡合作範圍，例如油料與淡水補給以及處理大陸違規漁船等理由進入台灣港口、甚至於東、南沙，漸漸把美軍引入台灣。這 種做法只能做不能說，美中台三方都瞭解，所以共軍就來了。

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