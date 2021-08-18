阿富汗塔利班以迅雷不及掩耳的速度攻陷首都喀布爾，重演1975年西貢淪陷時刻，軍隊潰散、總統逃亡，民眾搶搭美國軍機逃亡的場景。許多支持美國，或曾經為美國工作的人，爭先恐後搶搭美國撤離專機。美軍C-17運輸機134個座位硬生生擠進640人，更駭人的一幕，是影片中3個小黑點，從攀升中的機體墜下，那可是一個個活生生的人啊！

蔡總統是否會脊背發涼

熟悉的場景，好像在替世人溫習政權輪替的無情。第一個讓人想到的是1945年的溥儀，日軍投降隔天，這位日本兒皇帝想搭關東軍軍機逃亡日本，卻遭蘇聯傘兵攔截，從此淪入15年牢獄之災。第二個讓人想到的是1949年的大江大海們，選擇追隨政府逃離神州，更讓人想到1975年的南越，除西貢搶搭美國飛機的人群外，持續將近10年，數十萬的海上難民潮，更讓人驚心動魄。阿富汗人冒九死一生的危險，蹲在機翼上逃命，究竟是經歷過教條主義的生活，一旦享受過自由的滋潤，就不願「一朝回到從前」，或是恐懼親美的經歷將遭到塔利班的報復呢？

這些從飛機上墜落的人，是為了追求自由，或出於恐懼，已無法證實，但驚駭的場景卻喚起台灣的深層憂慮，會不會成為另一個阿富汗。這個隱含著失敗主義的憂慮，並非杞人憂天，更不是藍營「唱衰台灣」，而是美國一位綠扁帽特種部隊出身、曾在阿富汗參戰，並獲得銅星勳章的共和黨眾議員沃爾茲的警示，他說：「如果我現在是在台灣或烏克蘭，目睹阿富汗正在發生的這一切，我一定會嚇個半死，因為這就是拜登政府所展示出來的美國承諾。」

這位美國議員誠實道出國際政治的現實，相同的話如果出自國民黨或藍營支持者，將不免招來綠營與1450們的「抹紅」。

面對美國友人的警示，蔡英文總統午夜夢迴，會不會對中美與兩岸關係的快速惡化而感到脊背發涼呢？

無庸贅言，中華民國遷台70餘年來始終親美，但也不放棄「獨立自主」原則。冷戰時代台灣是美國第一島鏈「不沉航空母艦」，戰略地位至關重要，但兩位蔣總統不因美國壓力而改變對中國主權的立場。

70年代美國拋棄中華民國與大陸建交，改以《台灣關係法》支持台灣的實質存在，但依然保持對台灣強大的影響力，歷任政府從李登輝到陳水扁、馬英九，都遵從美國，但也都有自己的想法與立場。但民進黨二度執政以來，尤其最近兩年，已逐漸偏離此一原則，更接近美國臣屬國的地位。

美國軍機墜落的小黑點

二戰結束後，美國始終是世界首屈一指的強國，從冷戰時代的兩極霸權到後冷戰時代成為全球唯一霸權，但幾場與中國有關，或在中國周邊的戰爭，最後都以失敗收場。40年代介入國共內戰無功而返，後來的韓戰、越戰，都承受了屈辱的結果，阿富汗戰爭也不例外。美國耗費20年時間與2.4兆美元代價，把塔利班趕走，扶植一個民選政府，希望把阿富汗改造成為一個民主自由的國家，如今功虧一簣，證明民主是不能移植的。

道理很清楚，台灣不是阿富汗，台灣經濟繁榮、社會多元而穩定，從蔣經國解除戒嚴開啟民主化進程，至今已近40年，總統直選後3度政黨輪替，民主根基紮實。阿富汗經濟蕭條，是一個極端宗教主義控制的部落社會，政治社會發展遠遠落後台灣。美國在阿富汗是占領性質，企圖用軍事力量扶植當地民選政府，但對台灣而言，美國屬於外部支持性質，從任何角度來看，台灣都不是阿富汗，台灣不需要自己嚇自己。

但這不表示「今日阿富汗，明日台灣」是虛言恫嚇。第一，美國承諾的可信度，因撤軍阿富汗而備受質疑。第二，美國履行承諾的能力，因阿富汗變局將受到盟國的檢驗。第三，美國國家利益是變動的，美國進入國力調整期，留意美國國家利益可能的改變。

民進黨政府似已放棄台灣一貫的「獨立自主」原則，單邊倒向美國而與大陸為敵，大大增加台海戰爭的危險性。記取阿富汗教訓，緩和兩岸關係，在美中之間維持平衡，才是台灣最佳安全策略。