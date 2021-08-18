8位新任警察局長人令未公布前，行政院長蘇貞昌打破慣例搶先接見，傳達「官位我給的」訊息，完全無視行政倫理，扼殺警察行政中立公信力，攬功奪權衝衝衝的行事風格，果然不是浪得虛名！

警察是國家司法與行政至為重要一環，解嚴前國民黨一黨獨大、黨政不分，政治力介入警察人事司空見慣。曾有縣市警察局長人事異動在交接典禮前，活生生被抽換名單的離譜情事，只因新局長不是黨政高層屬意人選。

解嚴後施行《地方制度法》，警察人事建置一條鞭，代表國家公器的警察在維護民主中立與公正執法上，慢慢建立人民的信任。其中縣市警察局長人選更是牽一髮動全身，除了尊重縣市首長意見，最後由內政部長核定公布人令，維持警察人事行政倫理。

蘇貞昌當過屏東縣長及台北縣長，當然知道警察體制與行政倫理的重要性，為攬權介入警察人事卻赤裸裸毫不遮掩，之前撤換高雄市和台南市警局長就是例證，這次破天荒搶先接見8位新任警察局長，等同公開架空內政部長徐國勇。

蘇揆演出這齣驚天戲碼，明顯是綠營黨政高層權力鬥爭的一幕，而最佳配角非警政署長陳家欽莫屬。陳家欽從2017年接任署長後，在各縣市警局不斷安插自己人馬，布建「陳家軍」，因而與徐國勇結下梁子，導致多次警政人事調動公文頻頻卡關。

蘇貞昌最近面臨閣揆保衛戰，宣示警察人事主導權，證明他才是老大，樂翻了亦步亦趨的陳家欽，可悲的是不敢吭聲的徐國勇，看在基層員警眼裡則心都涼了。因警察淪為權力鬥爭的棋子，努力幹活、公正執法根本不重要，想升官發財站對邊就對了，這才是警界真正的悲哀！