7月30日，美國參議院以66比28票通過拜登的基礎建設預算，共1兆美元。下一步，將轉由眾議院行使同意權。在這項耗費鉅資的計畫中，包括4500億美元先前已批准的支出，以及5500億美元新增支出，其中內容包括：一、1100億美元用於高速公路；二、660億美元用於鐵路；三、650億美元用於擴大寬帶網絡建設；四、550億美元用於更換鉛管，提供清潔飲水；五、420億美元用於機場和港口；六、400億美元用於維修橋樑；七、75億美元用於電動車充電站；八、210億美元用於清潔舊礦產地和油田上的土地和地下水。

上述方案凸顯了美國急於在基建領域迎頭趕上中國大陸的發展優勢。這是自1930年代民主黨政府推動新政（New Deal）以來，最大規模的基建規畫之一，不但要改善美國的軟硬體環境，也將提供許多就業機會。

為什麼美國政府要花這麼多的錢用於基礎建設呢？主因有二。首先，美國雖然是世界最強大的國家，但由於長期維護不利，基礎建設的品質已是江河日下。根據今年3月美國土木工程師學會公布的評估報告，美國基礎設施的評分為「C-」。其中，超過4.5萬座橋樑處於「糟糕」狀態，逾4成的公路處於「糟糕」或「一般」狀態；另外，還有超過15%的廢水處理系統超過它們的設計容積，許多水庫也出現了問題。聯邦政府必須挹注更多的資源和人力，落實維修與重建任務，才能改善基礎設施，照顧更多的弱勢人群。

其次，面對中國大陸的快速發展，拜登認為美國必須急起直追，否則只能瞠乎其後。他明白的說：「如果我們不採取行動，（中國人）就會吃掉我們的午餐。他們投入巨額資金…，我們必須加快速度！」

事實上，20年前已有西方學者預言中國經濟實力將會超越美國。英國學者麥迪森（Angus Maddison）在《中國經濟的長期表現1960─2030》中指出：「由於經濟政策的成功，中國在1978年至2003年間實現了人均收入每年6.6%的增長速度。超過了所有其他亞洲國家，而且大大快於美國和西歐1.8%的增長速度。」「根據我們相當謹慎的假定、它的GDP水平可能會在2030年時達到世界總量的1/4。」依據英國智庫「經濟與商業研究中心」近期評估，中國將在2028年超越美國，成為世界第一大經濟體。

由於美國政府與國會長期受「軍事─工業綜合體」的遊說和影響，而許多從政人士也仰賴軍工利益集團的捐輸，不得不將美國政府資源挹注於軍備建設、海外戰爭和反恐行動，其結果卻是戰爭不斷，樹敵在外，國內基礎建設的經費卻嚴重不足，這正是拜登亟於扭轉的現實困境。

為了改變維護「美軍霸權」所造成的惡果，拜登決定結束歷時20年的阿富汗戰爭，儘管這意味著背棄、戰敗和羞辱，但卻是情勢所迫，美國已無力挽回了！

對於拜登的基建方案，前總統川普要求共和黨議員集體抵制；但參議員卻克服了黨派分歧，達成最後的共識。這是對川普路線的否定。接下來，就要看眾議院的態度了。（作者為中國文化大學教授）